Пермский дизайнер Ольга Радостева, создатель аксессуаров под брендом «Раскокошно», представит коллекцию кокошников на Неделе моды в Дубае. Шоу пройдет с 15 по 17 сентября в ОАЭ. Специально для него девушка создала коллекцию по мотивам русских сказок. Это первый выход пермского бренда на мировой уровень, рассказала URA.RU дизайнер.
«Продюсер оценила мои работы и предложила разные варианты, где я могу поучаствовать. Остановились на Дубае. Это будет Неделя моды наподобие тех, что проходят в Париже, Милане или Нью-Йорке. Для показа я специально создала коллекцию кокошников по мотивам русских сказок. Это кутюрные модели, которые сшиты полностью вручную из бархата, парчи, кружева. Основные цвета коллекции: черный, красный, белый, золотой», — рассказала Радостева корреспонденту агентства.
Всего в коллекции будет представлено восемь моделей. В основу изделий легли образы Царевны Лебедь, Золотого Петушка, Золотой Рыбки и других сказочных персонажей. На создание каждого кокошника ушло около двух дней. Дизайнер не исключает возможности, что на подиуме кокошники будут представлять модели в нарядах иностранных дизайнеров. Пермский бренд «Раскокошно» существует около двух лет. За это время изделия были представлены на пермских модных шоу. Приобрести их можно в магазинах и салонах красоты. Все кокошники дизайнер делает вручную.
Ранее URA.RU рассказало, что директор строительной фирмы запустила бренд романтичных корсетов. Аналогичных нарядов в Перми нет.
Пермский дизайнер Ольга Радостева, создатель аксессуаров под брендом «Раскокошно», представит коллекцию кокошников на Неделе моды в Дубае. Шоу пройдет с 15 по 17 сентября в ОАЭ. Специально для него девушка создала коллекцию по мотивам русских сказок. Это первый выход пермского бренда на мировой уровень, рассказала URA.RU дизайнер. «Продюсер оценила мои работы и предложила разные варианты, где я могу поучаствовать. Остановились на Дубае. Это будет Неделя моды наподобие тех, что проходят в Париже, Милане или Нью-Йорке. Для показа я специально создала коллекцию кокошников по мотивам русских сказок. Это кутюрные модели, которые сшиты полностью вручную из бархата, парчи, кружева. Основные цвета коллекции: черный, красный, белый, золотой», — рассказала Радостева корреспонденту агентства. Всего в коллекции будет представлено восемь моделей. В основу изделий легли образы Царевны Лебедь, Золотого Петушка, Золотой Рыбки и других сказочных персонажей. На создание каждого кокошника ушло около двух дней. Дизайнер не исключает возможности, что на подиуме кокошники будут представлять модели в нарядах иностранных дизайнеров. Пермский бренд «Раскокошно» существует около двух лет. За это время изделия были представлены на пермских модных шоу. Приобрести их можно в магазинах и салонах красоты. Все кокошники дизайнер делает вручную. Ранее URA.RU рассказало, что директор строительной фирмы запустила бренд романтичных корсетов. Аналогичных нарядов в Перми нет.