Дизайнер Радостева: пермские кокошники будут представлены на Неделе моды в Дубае

Кокошники сделаны по мотивам русских сказок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский дизайнер Ольга Радостева, создатель аксессуаров под брендом «Раскокошно», представит коллекцию кокошников на Неделе моды в Дубае. Шоу пройдет с 15 по 17 сентября в ОАЭ. Специально для него девушка создала коллекцию по мотивам русских сказок. Это первый выход пермского бренда на мировой уровень, рассказала URA.RU дизайнер.

«Продюсер оценила мои работы и предложила разные варианты, где я могу поучаствовать. Остановились на Дубае. Это будет Неделя моды наподобие тех, что проходят в Париже, Милане или Нью-Йорке. Для показа я специально создала коллекцию кокошников по мотивам русских сказок. Это кутюрные модели, которые сшиты полностью вручную из бархата, парчи, кружева. Основные цвета коллекции: черный, красный, белый, золотой», — рассказала Радостева корреспонденту агентства.

Всего в коллекции будет представлено восемь моделей. В основу изделий легли образы Царевны Лебедь, Золотого Петушка, Золотой Рыбки и других сказочных персонажей. На создание каждого кокошника ушло около двух дней. Дизайнер не исключает возможности, что на подиуме кокошники будут представлять модели в нарядах иностранных дизайнеров. Пермский бренд «Раскокошно» существует около двух лет. За это время изделия были представлены на пермских модных шоу. Приобрести их можно в магазинах и салонах красоты. Все кокошники дизайнер делает вручную.

Ранее URA.RU рассказало, что директор строительной фирмы запустила бренд романтичных корсетов. Аналогичных нарядов в Перми нет.

Черный цвет — один из основных в коллекции Фото предоставлено Ольгой Радостевой

Изделия украшает вышивка и камни Фото предоставлено Ольгой Радостевой