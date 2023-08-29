В Кургане ищут бесплатных актеров в фильм, снимающийся на деньги Президентского фонда

30 августа 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут актеров, которые сыграют Илизарова и Мальцев Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане ищут актеров на волонтерской основе для съемок короткометражного фильма. Проект организован на деньги из гранта Президентского фонда. Об этом корреспонденту сообщил председатель «Молодые парламентарии Курганской области» Станислав Бессонов. «Проект «Культурно-образовательная экспозиция «Молодые Герои Зауралья» в 2022 году получил грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 2,9 миллиона рублей. Сейчас мы снимаем три короткометражных документально-игровых фильма о трудовом подвиге зауральцев в годы войны. Каждый ролик посвящен определенной теме: труд в сельском хозяйстве, на заводах и в госпиталях», — рассказал URA.RU Бессонов. Из группы мультицентра «Смолин» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что сниматься будут короткометражные фильмы о подвигах курганцев во времена Великой Отечественной войны. Как указано в посте, наличие профессионального актерского опыта не требуется. Сами съемки будут проходить в сентябре. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области создали настольную игру ко Дню народного единства. Сообщается, что игрокам будут рассказывать различные факты о народах, которые проживают на территории региона.

В Кургане ищут актеров на волонтерской основе для съемок короткометражного фильма. Проект организован на деньги из гранта Президентского фонда. Об этом корреспонденту сообщил председатель «Молодые парламентарии Курганской области» Станислав Бессонов. «Проект «Культурно-образовательная экспозиция «Молодые Герои Зауралья» в 2022 году получил грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 2,9 миллиона рублей. Сейчас мы снимаем три короткометражных документально-игровых фильма о трудовом подвиге зауральцев в годы войны. Каждый ролик посвящен определенной теме: труд в сельском хозяйстве, на заводах и в госпиталях», — рассказал URA.RU Бессонов. Из группы мультицентра «Смолин» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что сниматься будут короткометражные фильмы о подвигах курганцев во времена Великой Отечественной войны. Как указано в посте, наличие профессионального актерского опыта не требуется. Сами съемки будут проходить в сентябре. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области создали настольную игру ко Дню народного единства. Сообщается, что игрокам будут рассказывать различные факты о народах, которые проживают на территории региона.