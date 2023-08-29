Что известно о падении вертолета ФСБ под Челябинском

Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, мчс, вертолет, чрезвычайная ситуация, ми-8, происшествие, ми8, ми 8, спасательные работы, спасработы
Весь экипаж вертолета погиб при крушении Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Под Челябинском днем 29 августа рухнул вертолет Ми-8. Весь экипаж вертолета погиб при крушении. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU.

  • Вертолет Ми-8 упал 29 августа в 15:02 по местному времени.
  • На борту было три члена экипажа. Все они погибли.
  • Вертолет упал между ЖК «Прудный» и Шаголом.
  • Губернатор Алексей Текслер сообщил, что вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ по Челябинской области. В день крушения экипаж выполнял тренировочный полет.
  • Предварительной причиной падения могла стать плохая видимость. В регионе несколько дней идут интенсивные дожди.
  • К месту падения вертолета оперативно были стянуты все экстренные службы. Также на ЧП выехал глава Сосновского района Евгений Ваганов.
  • Все дороги к месту падения перекрыты. К 17 часам пожарные ликвидировали горение вертолета.
  • По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Челябинском днем 29 августа рухнул вертолет Ми-8. Весь экипаж вертолета погиб при крушении. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...