Что известно о падении вертолета ФСБ под Челябинском

Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

29 августа 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Весь экипаж вертолета погиб при крушении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ Под Челябинском днем 29 августа рухнул вертолет Ми-8. Весь экипаж вертолета погиб при крушении. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU. Вертолет Ми-8 упал 29 августа в 15:02 по местному времени.

На борту было три члена экипажа. Все они погибли.

Вертолет упал между ЖК «Прудный» и Шаголом.

Губернатор Алексей Текслер сообщил, что вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ по Челябинской области. В день крушения экипаж выполнял тренировочный полет.

Предварительной причиной падения могла стать плохая видимость. В регионе несколько дней идут интенсивные дожди.

К месту падения вертолета оперативно были стянуты все экстренные службы. Также на ЧП выехал глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Все дороги к месту падения перекрыты. К 17 часам пожарные ликвидировали горение вертолета.

По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал.

Под Челябинском днем 29 августа рухнул вертолет Ми-8. Весь экипаж вертолета погиб при крушении. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU.