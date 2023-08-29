Что известно о падении вертолета ФСБ под Челябинском

Весь экипаж вертолета погиб при крушении
новость из сюжетаПод Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ
Под Челябинском днем 29 августа рухнул вертолет Ми-8. Весь экипаж вертолета погиб при крушении. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU.
- Вертолет Ми-8 упал 29 августа в 15:02 по местному времени.
- На борту было три члена экипажа. Все они погибли.
- Вертолет упал между ЖК «Прудный» и Шаголом.
- Губернатор Алексей Текслер сообщил, что вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ по Челябинской области. В день крушения экипаж выполнял тренировочный полет.
- Предварительной причиной падения могла стать плохая видимость. В регионе несколько дней идут интенсивные дожди.
- К месту падения вертолета оперативно были стянуты все экстренные службы. Также на ЧП выехал глава Сосновского района Евгений Ваганов.
- Все дороги к месту падения перекрыты. К 17 часам пожарные ликвидировали горение вертолета.
- По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших среди населения нет, населенный пункт не пострадал.
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