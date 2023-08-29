Губернатор Моор поздравил тюменских студентов с золотыми медалями

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил студентов вузов с медалями, которые они получили по итогам международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Наши студенты достойно выступили на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Они получили две золотые медали, шесть серебряных и три бронзовых награды. Молодцы, желаю новых побед и свершений!» — написал губернатор Моор в своем telegram-канале.
Первые места в соревнованиях взяли боксер Эмин Хатаев и пловчиха Елизавета Клеванович. В целом же в фестивале приняли участие студенты из ТюмГУ и ТВВИКУ.
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