Губернатор Моор поздравил тюменских студентов с золотыми медалями

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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, моор александр, улыбка, портрет
Губернатор Моор рассказал о достижениях тюменских студентов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил студентов вузов с медалями, которые они получили по итогам международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Наши студенты достойно выступили на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Они получили две золотые медали, шесть серебряных и три бронзовых награды. Молодцы, желаю новых побед и свершений!» — написал губернатор Моор в своем telegram-канале.

Первые места в соревнованиях взяли боксер Эмин Хатаев и пловчиха Елизавета Клеванович. В целом же в фестивале приняли участие студенты из ТюмГУ и ТВВИКУ.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил студентов вузов с медалями, которые они получили по итогам международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Наши студенты достойно выступили на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Они получили две золотые медали, шесть серебряных и три бронзовых награды. Молодцы, желаю новых побед и свершений!» — написал губернатор Моор в своем telegram-канале. Первые места в соревнованиях взяли боксер Эмин Хатаев и пловчиха Елизавета Клеванович. В целом же в фестивале приняли участие студенты из ТюмГУ и ТВВИКУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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