Губернатор Моор поздравил тюменских студентов с золотыми медалями

29 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор рассказал о достижениях тюменских студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил студентов вузов с медалями, которые они получили по итогам международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Наши студенты достойно выступили на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Они получили две золотые медали, шесть серебряных и три бронзовых награды. Молодцы, желаю новых побед и свершений!» — написал губернатор Моор в своем telegram-канале. Первые места в соревнованиях взяли боксер Эмин Хатаев и пловчиха Елизавета Клеванович. В целом же в фестивале приняли участие студенты из ТюмГУ и ТВВИКУ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил студентов вузов с медалями, которые они получили по итогам международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Наши студенты достойно выступили на международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Они получили две золотые медали, шесть серебряных и три бронзовых награды. Молодцы, желаю новых побед и свершений!» — написал губернатор Моор в своем telegram-канале. Первые места в соревнованиях взяли боксер Эмин Хатаев и пловчиха Елизавета Клеванович. В целом же в фестивале приняли участие студенты из ТюмГУ и ТВВИКУ.