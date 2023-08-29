Мосгорсуд оставил Стрелкова за решеткой

29 августа 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Апелляция Игоря Стрелкова была отклонена Мосгорсудом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) останется за решеткой. Мосгорсуд отклонил апелляцию его адвокатов по делу об экстремизме. «Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты и оставил Стрелкова в СИЗО», — сообщает telegram-канал Readovka. Экс-главе минобороны ДНР предъявляют обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) останется за решеткой. Мосгорсуд отклонил апелляцию его адвокатов по делу об экстремизме. «Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты и оставил Стрелкова в СИЗО», — сообщает telegram-канал Readovka. Экс-главе минобороны ДНР предъявляют обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.