Мосгорсуд оставил Стрелкова за решеткой

Апелляция Игоря Стрелкова была отклонена Мосгорсудом
новость из сюжетаЭкс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме
Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) останется за решеткой. Мосгорсуд отклонил апелляцию его адвокатов по делу об экстремизме.
«Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты и оставил Стрелкова в СИЗО», — сообщает telegram-канал Readovka. Экс-главе минобороны ДНР предъявляют обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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