Мосгорсуд оставил Стрелкова за решеткой

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Апелляция Игоря Стрелкова была отклонена Мосгорсудом Фото:
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Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) останется за решеткой. Мосгорсуд отклонил апелляцию его адвокатов по делу об экстремизме.

«Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты и оставил Стрелкова в СИЗО», — сообщает telegram-канал Readovka. Экс-главе минобороны ДНР предъявляют обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) останется за решеткой. Мосгорсуд отклонил апелляцию его адвокатов по делу об экстремизме. «Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию защиты и оставил Стрелкова в СИЗО», — сообщает telegram-канал Readovka. Экс-главе минобороны ДНР предъявляют обвинение по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса РФ в связи с призывами к экстремизму через интернет, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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