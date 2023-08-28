Ограничения введут для подготовки трубопровода к отопительному периоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Савельева на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горького с 29 августа по 5 сентября закроют проезд всех видов транспорта. Информация об этом содержится на сайте администрации города.

«С сегодняшнего дня ПАО „Курганская генерирующая компания“ приступает к ремонтным работам для подготовки участка магистрального трубопровода к отопительному периоду. В связи с этим будет закрыто движение автотранспорта на улице Савельева на участке от ул. К. Маркса до ул. Горького с сегодняшнего дня и до 23:00 часов 5 сентября», — указано на сайте мэрии.

По информации Курганской генерирующей компании в результате гидравлических испытаний на подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей были обнаружены дефекты. Но сообщается, что в подаче горячей воды этот трубопровод не задействован. Его подготовку обещают закончить до начала отопительного сезона.

Также мэрия проинформировали о маршруте движения автобусов на время работ:

«№№ 14, 29, 93, 97, 319 — Куйбышева, В. Блюхера, К.Маркса и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении; № 92 в направлении пос. ТЭЦ — Куйбышева, В. Блюхера, К.Маркса и далее по маршруту», — отмечается в сообщении.

Водители личного транспорта могут для объезда воспользоваться улицами Пролетарская и Блюхера. Подробнее о схеме объезда показано на карте.

В центре Кургана частично закроют движение на неделю Карта: сайт Администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru