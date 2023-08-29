Популярные комики поддержали эковолонтеров Тюменской области

Комики Колмачевский и Демиденкова посетили экодом в Тюмени

Андрей Колмачевский и Юлия Демиденкова приехали с экскурсией в тюменский экодом Фото: пресс-служба ТЭО

Резиденты стендап-шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Андрей Колмачевский и Юлия Демиденкова выступили с концертом у экодома «Гудвин» в Тюмени. Они поддержали эковолонтеров на субботнике, который проходил в рамках федеральной акции «Особенности национальной уборки». Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО), за время мероприятия в микрорайоне Рощино было собрано более 25 тонн отходов.

«Что точно запомнилось, по сравнению с другими регионами, мы дольше искали подходящую локацию, место, которое будем убирать. Очень чистый регион. И это здорово, это приятно. Сама Тюмень — очень красивый город, чистый и современный, и с самыми лучшими дорогами», — рассказала URA.RU директор фонда поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» Татьяна Ковалева. Эта организация запустила экоакцию «Особенности национальной уборки».

ТЭО выступило участником и партнером события, а также обеспечило вывоз собранных отходов на полигон. Среди участников были не только волонтеры и активисты, но и представители власти и бизнеса. Сотрудники ТЭО также помогли собрать мусор и провели для участников экологический ликбез о правильном обращении с отходами и переработке вторичного сырья.

Андрей Колмачевский и Юлия Демиденкова планировали присоединиться к участникам акции на месте уборки, однако этому помешали погодные условия. В результате комики приехали с экскурсией в тюменский экодом, познакомились с уникальным уральским просветительским проектом и выступили с шоу перед пришедшими на площадку зрителями.

Тюменская область одна из первых присоединилась к всероссийской экологической акции «Особенности национальной уборки». В течение полугода каждую последнюю субботу месяца в тюменских экодомах организовывали массовый сбор макулатуры и познавательные мероприятия, посвященные переработке этого материала. Главная цель акции — повышение экокультуры, прививание бережного отношения к окружающей среде и знакомство с культурными кодами российских городов.

Фото: пресс-служба ТЭО

Фото: пресс-служба ТЭО