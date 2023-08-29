В ХМАО присвоили почетное звание нефтегазовому генералу, покинувшему регион

29 августа 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Награду бывший топ-менеджер «дочки»«Газпрома» получит на праздновании Дня города Югорска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (филиал дочернего общества «Газпрома») Петр Созонов, покинувший ХМАО, получит звание «Почетный гражданин города Югорска». Сайт города сообщил, что такое решение принято на заседании городской думы. «На 25-м заседании под руководством председателя думы города Югорска Евгении Комисаренко с участием главы города Алексея Харлова рассмотрели вопрос о присвоении звания „Почетный гражданин города Югорска“. Большинством голосов парламентарии проголосовали за решение присвоить звание Созонову Петру Михайловичу», — указано в публикации. Награду экс-директор «Газпром трансгаз Югорска» получит в День города. Торжественное мероприятие состоится 2 сентября. Ранее URA.RU писало, что Петр Созонов покинул пост руководителя «Газпром трансгаз Югорска». Он возглавил ООО «Черноморнефтегаз» — компанию, которая станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР.

Бывший генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (филиал дочернего общества «Газпрома») Петр Созонов, покинувший ХМАО, получит звание «Почетный гражданин города Югорска». Сайт города сообщил, что такое решение принято на заседании городской думы. «На 25-м заседании под руководством председателя думы города Югорска Евгении Комисаренко с участием главы города Алексея Харлова рассмотрели вопрос о присвоении звания „Почетный гражданин города Югорска“. Большинством голосов парламентарии проголосовали за решение присвоить звание Созонову Петру Михайловичу», — указано в публикации. Награду экс-директор «Газпром трансгаз Югорска» получит в День города. Торжественное мероприятие состоится 2 сентября. Ранее URA.RU писало, что Петр Созонов покинул пост руководителя «Газпром трансгаз Югорска». Он возглавил ООО «Черноморнефтегаз» — компанию, которая станет единым оператором газоснабжения в ДНР и ЛНР.