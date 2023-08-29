Паралимпийцы из ХМАО собрали полный комплект медалей на Летних Играх

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Кубок России по спортивной гимнастике - 2017. Финалы, день первый. Екатеринбург, медали, колобков павел, первое место
Паралимпийцы Нижневартовского района привезли золотую, серебряную и две бронзовых медали с Летних Игр Фото:

Спортсмены Нижневартовского района ХМАО привезли с Летних Игр Паралимпийцев полный комплект медалей. Пресс-служба Нижневартовского района сообщила, что у югорчан золото и бронза в толкании ядра, серебряная медаль — в метании клаба и третье место — в метании булавы (спортивный снаряд — прим. URA.RU).

«Золото получил Никита Дубенчук в дисциплине „толкание ядра“. Анна Мокан заняла вторую ступень пьедестала среди метателей клаба, девушка установила рекорд Европы. Два третьих места — у Олеси Байсариной, она стала призером состязаниях по метанию булавы и толканию ядра», — сообщили в пресс-службе.

Спортивные состязания паралимпийцев состоялись в Чебоксарах. В них участвовали спортсмены из России и Беларуси.

Ранее URA.RU писало, что чемпион по тхэквондо из ХМАО Максим Храмцов женился на модели. Бракосочетание прошло в Москве.

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Спортсмены Нижневартовского района ХМАО привезли с Летних Игр Паралимпийцев полный комплект медалей. Пресс-служба Нижневартовского района сообщила, что у югорчан золото и бронза в толкании ядра, серебряная медаль — в метании клаба и третье место — в метании булавы (спортивный снаряд — прим. URA.RU). «Золото получил Никита Дубенчук в дисциплине „толкание ядра“. Анна Мокан заняла вторую ступень пьедестала среди метателей клаба, девушка установила рекорд Европы. Два третьих места — у Олеси Байсариной, она стала призером состязаниях по метанию булавы и толканию ядра», — сообщили в пресс-службе. Спортивные состязания паралимпийцев состоялись в Чебоксарах. В них участвовали спортсмены из России и Беларуси. Ранее URA.RU писало, что чемпион по тхэквондо из ХМАО Максим Храмцов женился на модели. Бракосочетание прошло в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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