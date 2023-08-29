Паралимпийцы из ХМАО собрали полный комплект медалей на Летних Играх

Паралимпийцы Нижневартовского района привезли золотую, серебряную и две бронзовых медали с Летних Игр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсмены Нижневартовского района ХМАО привезли с Летних Игр Паралимпийцев полный комплект медалей. Пресс-служба Нижневартовского района сообщила, что у югорчан золото и бронза в толкании ядра, серебряная медаль — в метании клаба и третье место — в метании булавы (спортивный снаряд — прим. URA.RU).

«Золото получил Никита Дубенчук в дисциплине „толкание ядра“. Анна Мокан заняла вторую ступень пьедестала среди метателей клаба, девушка установила рекорд Европы. Два третьих места — у Олеси Байсариной, она стала призером состязаниях по метанию булавы и толканию ядра», — сообщили в пресс-службе.

Спортивные состязания паралимпийцев состоялись в Чебоксарах. В них участвовали спортсмены из России и Беларуси.

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