Паралимпийцы из ХМАО собрали полный комплект медалей на Летних Играх

Спортсмены Нижневартовского района ХМАО привезли с Летних Игр Паралимпийцев полный комплект медалей. Пресс-служба Нижневартовского района сообщила, что у югорчан золото и бронза в толкании ядра, серебряная медаль — в метании клаба и третье место — в метании булавы (спортивный снаряд — прим. URA.RU).
«Золото получил Никита Дубенчук в дисциплине „толкание ядра“. Анна Мокан заняла вторую ступень пьедестала среди метателей клаба, девушка установила рекорд Европы. Два третьих места — у Олеси Байсариной, она стала призером состязаниях по метанию булавы и толканию ядра», — сообщили в пресс-службе.
Спортивные состязания паралимпийцев состоялись в Чебоксарах. В них участвовали спортсмены из России и Беларуси.
Ранее URA.RU писало, что чемпион по тхэквондо из ХМАО Максим Храмцов женился на модели. Бракосочетание прошло в Москве.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.