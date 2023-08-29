29 августа 2023

В пяти челябинских муниципалитетах упали темпы ввода жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, строители, недвижимость, подъемник, здание, строительство, стройка
В регионе за январь—июль ввели на 4,4% больше жилья, чем за этот же период в 2022 году Фото:

В Чебаркуле, Златоусте и Еткульском, Варненском и Троицком районах Челябинской области снизились темпы ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) области.

«За период с января по июль сокращение ввода жилья зафиксировано в пяти муниципалитетах в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В числе аутсайдеров оказались Чебаркуль с падением темпов на 37,2% и Златоуст — на 38,1%. В антирейтинг также вошли Еткульский (42,3), Варненский (61,3%) и Троицкий (63,8%) районы», — сообщили в пресс-службе.

Всего за указанный период в регионе введено 1 282,3 тысяч квадратных метров жилья. Это на 4,4% больше, чем в 2022 году. Лидерами оказались Саткинский (202,6%), Брединский (100,9%) и Кусинский (63,5%) районы. Высокие результаты также показали Копейск (40,6%) и Пластовский район (38,4%).

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В Чебаркуле, Златоусте и Еткульском, Варненском и Троицком районах Челябинской области снизились темпы ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) области. «За период с января по июль сокращение ввода жилья зафиксировано в пяти муниципалитетах в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В числе аутсайдеров оказались Чебаркуль с падением темпов на 37,2% и Златоуст — на 38,1%. В антирейтинг также вошли Еткульский (42,3), Варненский (61,3%) и Троицкий (63,8%) районы», — сообщили в пресс-службе. Всего за указанный период в регионе введено 1 282,3 тысяч квадратных метров жилья. Это на 4,4% больше, чем в 2022 году. Лидерами оказались Саткинский (202,6%), Брединский (100,9%) и Кусинский (63,5%) районы. Высокие результаты также показали Копейск (40,6%) и Пластовский район (38,4%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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