В пяти челябинских муниципалитетах упали темпы ввода жилья

В Чебаркуле, Златоусте и Еткульском, Варненском и Троицком районах Челябинской области снизились темпы ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) области.
«За период с января по июль сокращение ввода жилья зафиксировано в пяти муниципалитетах в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В числе аутсайдеров оказались Чебаркуль с падением темпов на 37,2% и Златоуст — на 38,1%. В антирейтинг также вошли Еткульский (42,3), Варненский (61,3%) и Троицкий (63,8%) районы», — сообщили в пресс-службе.
Всего за указанный период в регионе введено 1 282,3 тысяч квадратных метров жилья. Это на 4,4% больше, чем в 2022 году. Лидерами оказались Саткинский (202,6%), Брединский (100,9%) и Кусинский (63,5%) районы. Высокие результаты также показали Копейск (40,6%) и Пластовский район (38,4%).
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