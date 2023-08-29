Курганцы боятся идти по Некрасовскому мосту, считая его опасным для пешеходов

30 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

По словам представителей мэрии, пешеходный переход у Некрасовского путепровода обозначен знаками и освещен (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы жалуются на небезопасные переходы для пешеходов через проезжую часть дороги на Некрасовском мосту. Об этом URA.RU рассказал источник. «Со всех сторон моста пешеходам переходить дорожные пути опасно. Есть знаки, но их почти не видно водителям. А люди здесь ходят постоянно и нет специальной разметки. Водители не всегда пропускают, куда-то спеша. Скоро первое сентября, а это значит, что дети пойдут в школы, в том числе через мост», — сообщил источник. В администрации Кургана корреспонденту URA.RU рассказали, что на съезде с путепровода по улице Некрасова в направлении улицы Омская организован пешеходный переход, который обеспечивает безопасность пешеходов при соблюдении ими правил дорожного движения. Переходы оборудованы знаками «Пешеходный переход» с табличкой «Направление действия». Есть здесь и освещение. При этом отметили, что на данном участке стало проходить больше людей в связи с установкой временного остановочного пункта напротив дома 101В к1. Обращений от жителей, как сообщили в администрации, по поводу данного пешеходного перехода не поступало. Рассказали в мэрии и о том, что правилами дорожного движения предусмотрено, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Водители должны вести автомобили со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.



Ранее URA.RU сообщило, что на съезде с Некрасовского моста в Кургане меняют асфальт. Затем власти планируют отремонтировать правоповоротный съезд со стороны моста в сторону улицы Омской. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы жалуются на небезопасные переходы для пешеходов через проезжую часть дороги на Некрасовском мосту. Об этом URA.RU рассказал источник. «Со всех сторон моста пешеходам переходить дорожные пути опасно. Есть знаки, но их почти не видно водителям. А люди здесь ходят постоянно и нет специальной разметки. Водители не всегда пропускают, куда-то спеша. Скоро первое сентября, а это значит, что дети пойдут в школы, в том числе через мост», — сообщил источник. В администрации Кургана корреспонденту URA.RU рассказали, что на съезде с путепровода по улице Некрасова в направлении улицы Омская организован пешеходный переход, который обеспечивает безопасность пешеходов при соблюдении ими правил дорожного движения. Переходы оборудованы знаками «Пешеходный переход» с табличкой «Направление действия». Есть здесь и освещение. При этом отметили, что на данном участке стало проходить больше людей в связи с установкой временного остановочного пункта напротив дома 101В к1. Обращений от жителей, как сообщили в администрации, по поводу данного пешеходного перехода не поступало. Рассказали в мэрии и о том, что правилами дорожного движения предусмотрено, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. Водители должны вести автомобили со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Ранее URA.RU сообщило, что на съезде с Некрасовского моста в Кургане меняют асфальт. Затем власти планируют отремонтировать правоповоротный съезд со стороны моста в сторону улицы Омской.