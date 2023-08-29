29 августа 2023

В Перми появится улица имени погибшего штурмовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , автомат, армия, военные, солдаты, оружие, военнослужащий, мобилизация, резервисты
Мэр Соснин поддержал инициативу Фото:

В Перми назовут новую строящуюся улицу в честь погибшего пермского командира десантно-штурмовой роты Владислава Гачегова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом мэр Перми Эдуард Соснин написал в своем telegram-канале.

«Директор Пермской кадетской школы №1, Почетный гражданин Перми Марат Валиев предложил одной из улиц в Мотовилихе присвоить имя старшего лейтенанта Владислава Гачегова — пермского участника спецоперации, награжденного Орденом Мужества», — написал глава города. Инициатива прозвучала на общественном совете по топонимике.

По словам Валиева, Владислав Гачегов был целеустремленным учеником, после школы служил в командирской девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка. С самого начала участвовал в спецоперации, проявлял мужество и отвагу, погиб во время выполнения боевой задачи.

Имя Гачегова присвоят новой улице в микрорайоне Вышка-2, где производится постройка нового ЖК «Патриот» в рамках проекта комплексной застройки. Застройкой жилого комплекса занимается ПЗСП, который принадлежит семье экс-мэра города Алексею Демкину.

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В Перми назовут новую строящуюся улицу в честь погибшего пермского командира десантно-штурмовой роты Владислава Гачегова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом мэр Перми Эдуард Соснин написал в своем telegram-канале. «Директор Пермской кадетской школы №1, Почетный гражданин Перми Марат Валиев предложил одной из улиц в Мотовилихе присвоить имя старшего лейтенанта Владислава Гачегова — пермского участника спецоперации, награжденного Орденом Мужества», — написал глава города. Инициатива прозвучала на общественном совете по топонимике. По словам Валиева, Владислав Гачегов был целеустремленным учеником, после школы служил в командирской девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка. С самого начала участвовал в спецоперации, проявлял мужество и отвагу, погиб во время выполнения боевой задачи. Имя Гачегова присвоят новой улице в микрорайоне Вышка-2, где производится постройка нового ЖК «Патриот» в рамках проекта комплексной застройки. Застройкой жилого комплекса занимается ПЗСП, который принадлежит семье экс-мэра города Алексею Демкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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