В Перми появится улица имени погибшего штурмовика

В Перми назовут новую строящуюся улицу в честь погибшего пермского командира десантно-штурмовой роты Владислава Гачегова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом мэр Перми Эдуард Соснин написал в своем telegram-канале.
«Директор Пермской кадетской школы №1, Почетный гражданин Перми Марат Валиев предложил одной из улиц в Мотовилихе присвоить имя старшего лейтенанта Владислава Гачегова — пермского участника спецоперации, награжденного Орденом Мужества», — написал глава города. Инициатива прозвучала на общественном совете по топонимике.
По словам Валиева, Владислав Гачегов был целеустремленным учеником, после школы служил в командирской девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка. С самого начала участвовал в спецоперации, проявлял мужество и отвагу, погиб во время выполнения боевой задачи.
Имя Гачегова присвоят новой улице в микрорайоне Вышка-2, где производится постройка нового ЖК «Патриот» в рамках проекта комплексной застройки. Застройкой жилого комплекса занимается ПЗСП, который принадлежит семье экс-мэра города Алексею Демкину.
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