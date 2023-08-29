В Перми появится улица имени погибшего штурмовика

30 августа 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Мэр Соснин поддержал инициативу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми назовут новую строящуюся улицу в честь погибшего пермского командира десантно-штурмовой роты Владислава Гачегова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом мэр Перми Эдуард Соснин написал в своем telegram-канале. «Директор Пермской кадетской школы №1, Почетный гражданин Перми Марат Валиев предложил одной из улиц в Мотовилихе присвоить имя старшего лейтенанта Владислава Гачегова — пермского участника спецоперации, награжденного Орденом Мужества», — написал глава города. Инициатива прозвучала на общественном совете по топонимике. По словам Валиева, Владислав Гачегов был целеустремленным учеником, после школы служил в командирской девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка. С самого начала участвовал в спецоперации, проявлял мужество и отвагу, погиб во время выполнения боевой задачи. Имя Гачегова присвоят новой улице в микрорайоне Вышка-2, где производится постройка нового ЖК «Патриот» в рамках проекта комплексной застройки. Застройкой жилого комплекса занимается ПЗСП, который принадлежит семье экс-мэра города Алексею Демкину.

В Перми назовут новую строящуюся улицу в честь погибшего пермского командира десантно-штурмовой роты Владислава Гачегова, который погиб в зоне спецоперации. Об этом мэр Перми Эдуард Соснин написал в своем telegram-канале. «Директор Пермской кадетской школы №1, Почетный гражданин Перми Марат Валиев предложил одной из улиц в Мотовилихе присвоить имя старшего лейтенанта Владислава Гачегова — пермского участника спецоперации, награжденного Орденом Мужества», — написал глава города. Инициатива прозвучала на общественном совете по топонимике. По словам Валиева, Владислав Гачегов был целеустремленным учеником, после школы служил в командирской девятой десантно-штурмовой роты 104-го гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка. С самого начала участвовал в спецоперации, проявлял мужество и отвагу, погиб во время выполнения боевой задачи. Имя Гачегова присвоят новой улице в микрорайоне Вышка-2, где производится постройка нового ЖК «Патриот» в рамках проекта комплексной застройки. Застройкой жилого комплекса занимается ПЗСП, который принадлежит семье экс-мэра города Алексею Демкину.