В Москве попрощались с режиссером Глебом Панфиловым

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Пресс-конференция к открытию первого Уральского фестиваля российского кино. Екатеринбург, портрет, панфилов глеб
Глеб Панфилов будет похоронен на Новодевичьем кладбище Фото:

В Москве прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым. Церемония состоялась в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

«Прощание с Панфиловым в Москве завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что режиссер будет похоронен рядом с его супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище.

На церемонии прощания присутствовали народный артист России Евгений Герасимов и кинорежиссер Карен Шахназаров. Также попрощаться с режиссером пришли народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман и другие.

Глеб Панфилов скончался 26 августа на 90-м году жизни. Он был родом из Челябинской области и оставил заметный след в кинематографии. 89-летний сценарист не смог побороть последствия геморрагического инсульта, несмотря на усилия врачей, передают «Дни.ру». В начале 2023 года умерла супруга Панфилова, актриса Инна Чурикова. Они прожили вместе 50 лет.

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В Москве прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым. Церемония состоялась в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. «Прощание с Панфиловым в Москве завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что режиссер будет похоронен рядом с его супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания присутствовали народный артист России Евгений Герасимов и кинорежиссер Карен Шахназаров. Также попрощаться с режиссером пришли народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман и другие. Глеб Панфилов скончался 26 августа на 90-м году жизни. Он был родом из Челябинской области и оставил заметный след в кинематографии. 89-летний сценарист не смог побороть последствия геморрагического инсульта, несмотря на усилия врачей, передают «Дни.ру». В начале 2023 года умерла супруга Панфилова, актриса Инна Чурикова. Они прожили вместе 50 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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