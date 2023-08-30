В Москве попрощались с режиссером Глебом Панфиловым

В Москве прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым. Церемония состоялась в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.
«Прощание с Панфиловым в Москве завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что режиссер будет похоронен рядом с его супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище.
На церемонии прощания присутствовали народный артист России Евгений Герасимов и кинорежиссер Карен Шахназаров. Также попрощаться с режиссером пришли народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман и другие.
Глеб Панфилов скончался 26 августа на 90-м году жизни. Он был родом из Челябинской области и оставил заметный след в кинематографии. 89-летний сценарист не смог побороть последствия геморрагического инсульта, несмотря на усилия врачей, передают «Дни.ру». В начале 2023 года умерла супруга Панфилова, актриса Инна Чурикова. Они прожили вместе 50 лет.
В Москве прошло прощание с режиссером Глебом Панфиловым. Церемония состоялась в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря. «Прощание с Панфиловым в Москве завершилось в Храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что режиссер будет похоронен рядом с его супругой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище. На церемонии прощания присутствовали народный артист России Евгений Герасимов и кинорежиссер Карен Шахназаров. Также попрощаться с режиссером пришли народная артистка России Лия Ахеджакова, глава благотворительного фонда Александра Солженицына, вдова Солженицына Наталия Солженицына, советский киновед и кинокритик Наум Клейман и другие. Глеб Панфилов скончался 26 августа на 90-м году жизни. Он был родом из Челябинской области и оставил заметный след в кинематографии. 89-летний сценарист не смог побороть последствия геморрагического инсульта, несмотря на усилия врачей, передают «Дни.ру». В начале 2023 года умерла супруга Панфилова, актриса Инна Чурикова. Они прожили вместе 50 лет.