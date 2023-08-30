Задержанному ФСБ экс-чиновнику мэрии Челябинска продлили срок ареста

Экс-чиновник мэрии Челябинска Кучитаров пробудет в СИЗО до 5 ноября

Ринату Кучитарову продлили срок в СИЗО до ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тракторозаводский суд Челябинска 30 августа продлил меру пресечения в виде СИЗО экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, задержанному ФСБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, он пробудет под стражей до 5 ноября.

«Суд постановил продлить срок содержания Кучитарова под стражей. Он пробудет в СИЗО до 5 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что сторона защиты просила суд избрать в отношении Кучитарова более мягкую меру пресечения. Одной из таких является домашний арест. Суд отклонил ходатайство.

По данным URA.RU, экс-чиновник так и не признал вины в инкриминируемом преступлении. Он не идет на сделку с силовиками. После задержания были проведены несколько очных ставок, после которых экс-чиновник согласился на сделку с силовиками. Но затем он отказался от показаний и перестал сотрудничать со следствием. Кучитаров находится в СИЗО с декабря 2022 года.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в начале декабря 2022 года. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, занимая пост руководителя КДХ, он подписал контракты на озеленение Челябинска. Работы проводились в момент подготовки к саммитам ШОС И БРИКС. Своими действиями он нанес многомилионный ущерб городскому бюджету.