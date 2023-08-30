Скорая, доставляющая пациента в больницу, насмерть сбила пешехода

Скорая медицинская помощь, которая экстренно доставляла несовершеннолетнего пациента в больницу в Бийске в Алтайском крае, насмерть сбила пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД по региону.
«Машина скорой помощи, доставлявшая пациента в больницу, сбила пешехода, который скончался на месте», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что проводится проверка по факту аварии, и ее ход поставлен на контроль начальником главка МВД по Алтайскому краю Андреем Подоляном. Время аварии совпало с тем, когда другая скорая медицинская помощь уже забрала пациента, которого доставляла на медицинский осмотр, заключили в пресс-службе.
Скорая медицинская помощь, которая экстренно доставляла несовершеннолетнего пациента в больницу в Бийске в Алтайском крае, насмерть сбила пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД по региону. «Машина скорой помощи, доставлявшая пациента в больницу, сбила пешехода, который скончался на месте», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что проводится проверка по факту аварии, и ее ход поставлен на контроль начальником главка МВД по Алтайскому краю Андреем Подоляном. Время аварии совпало с тем, когда другая скорая медицинская помощь уже забрала пациента, которого доставляла на медицинский осмотр, заключили в пресс-службе.