Скорая, доставляющая пациента в больницу, насмерть сбила пешехода

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Машины скорой помощи. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помошь
Женщина скончалась после наезда машины скорой помощи Фото:

Скорая медицинская помощь, которая экстренно доставляла несовершеннолетнего пациента в больницу в Бийске в Алтайском крае, насмерть сбила пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД по региону.

«Машина скорой помощи, доставлявшая пациента в больницу, сбила пешехода, который скончался на месте», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что проводится проверка по факту аварии, и ее ход поставлен на контроль начальником главка МВД по Алтайскому краю Андреем Подоляном. Время аварии совпало с тем, когда другая скорая медицинская помощь уже забрала пациента, которого доставляла на медицинский осмотр, заключили в пресс-службе.

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Скорая медицинская помощь, которая экстренно доставляла несовершеннолетнего пациента в больницу в Бийске в Алтайском крае, насмерть сбила пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе главка МВД по региону. «Машина скорой помощи, доставлявшая пациента в больницу, сбила пешехода, который скончался на месте», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что проводится проверка по факту аварии, и ее ход поставлен на контроль начальником главка МВД по Алтайскому краю Андреем Подоляном. Время аварии совпало с тем, когда другая скорая медицинская помощь уже забрала пациента, которого доставляла на медицинский осмотр, заключили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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