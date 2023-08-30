В Челябинске возобновляется движение троллейбусов через Алое поле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, троллейбус, алое поле, остановка общественного транспорта, 75лет победы
Движение троллейбусов через Алое поле было закрыто с 28 августа Фото:

В Челябинске с 31 августа возобновляется движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина в районе Алого поля. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«С пяти утра 31 августа открывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Троллейбусы 10, 17, 19 поедут по своим обычным маршрутам», — уточнили в telegram-канале транспортников. Троллейбус №12 будет следовать от улицы Молдавской по улице Братьев Кашириных и Свердловскому проспекту до АМЗ.

Движение троллейбусов в Челябинске в районе Алого поля было закрыто с 28 августа из-за модернизации контактной сети. В связи с этим четыре троллейбуса временно меняли маршруты.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске с 31 августа возобновляется движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина в районе Алого поля. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «С пяти утра 31 августа открывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Троллейбусы 10, 17, 19 поедут по своим обычным маршрутам», — уточнили в telegram-канале транспортников. Троллейбус №12 будет следовать от улицы Молдавской по улице Братьев Кашириных и Свердловскому проспекту до АМЗ. Движение троллейбусов в Челябинске в районе Алого поля было закрыто с 28 августа из-за модернизации контактной сети. В связи с этим четыре троллейбуса временно меняли маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...