В Челябинске возобновляется движение троллейбусов через Алое поле

30 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Движение троллейбусов через Алое поле было закрыто с 28 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 31 августа возобновляется движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина в районе Алого поля. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «С пяти утра 31 августа открывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Троллейбусы 10, 17, 19 поедут по своим обычным маршрутам», — уточнили в telegram-канале транспортников. Троллейбус №12 будет следовать от улицы Молдавской по улице Братьев Кашириных и Свердловскому проспекту до АМЗ. Движение троллейбусов в Челябинске в районе Алого поля было закрыто с 28 августа из-за модернизации контактной сети. В связи с этим четыре троллейбуса временно меняли маршруты.

В Челябинске с 31 августа возобновляется движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина в районе Алого поля. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «С пяти утра 31 августа открывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Троллейбусы 10, 17, 19 поедут по своим обычным маршрутам», — уточнили в telegram-канале транспортников. Троллейбус №12 будет следовать от улицы Молдавской по улице Братьев Кашириных и Свердловскому проспекту до АМЗ. Движение троллейбусов в Челябинске в районе Алого поля было закрыто с 28 августа из-за модернизации контактной сети. В связи с этим четыре троллейбуса временно меняли маршруты.