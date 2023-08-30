В Челябинске возобновляется движение троллейбусов через Алое поле

В Челябинске с 31 августа возобновляется движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина в районе Алого поля. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
«С пяти утра 31 августа открывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Троллейбусы 10, 17, 19 поедут по своим обычным маршрутам», — уточнили в telegram-канале транспортников. Троллейбус №12 будет следовать от улицы Молдавской по улице Братьев Кашириных и Свердловскому проспекту до АМЗ.
Движение троллейбусов в Челябинске в районе Алого поля было закрыто с 28 августа из-за модернизации контактной сети. В связи с этим четыре троллейбуса временно меняли маршруты.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.