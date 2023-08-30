Генсек НАТО Столтенберг больше не пойдет на продление своего срока 31 августа 2023 в 01:12 Размер текста - 17 + Столтенберг заявил, что продление его полномочий в июле было последним Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на продление срока своих полномочий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. 4 июля страны НАТО согласовали продление полномочий Столтенберга до 1 октября 2024 года. «Да. Это мое последнее продление», — ответил Йенс Столтенберг на вопрос журналиста CNN. Продление полномочий Столтенберга еще на год было согласовано странами НАТО 4 июля. Позднее решение утвердили на саммите Североатлантического альянса, который прошел 11—12 июля в Вильнюсе. Столтенберг сохранил свой пост до 1 октября 2024 года. Это шестое продление его полномочий. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта. В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на продление срока своих полномочий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. 4 июля страны НАТО согласовали продление полномочий Столтенберга до 1 октября 2024 года. «Да. Это мое последнее продление», — ответил Йенс Столтенберг на вопрос журналиста CNN. Продление полномочий Столтенберга еще на год было согласовано странами НАТО 4 июля. Позднее решение утвердили на саммите Североатлантического альянса, который прошел 11—12 июля в Вильнюсе. Столтенберг сохранил свой пост до 1 октября 2024 года. Это шестое продление его полномочий. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта. В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям