30 августа 2023

Генсек НАТО Столтенберг больше не пойдет на продление своего срока

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Столтенберг заявил, что продление его полномочий в июле было последним Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на продление срока своих полномочий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. 4 июля страны НАТО согласовали продление полномочий Столтенберга до 1 октября 2024 года.

«Да. Это мое последнее продление», — ответил Йенс Столтенберг на вопрос журналиста CNN.

Продление полномочий Столтенберга еще на год было согласовано странами НАТО 4 июля. Позднее решение утвердили на саммите Североатлантического альянса, который прошел 11—12 июля в Вильнюсе. Столтенберг сохранил свой пост до 1 октября 2024 года. Это шестое продление его полномочий.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта. В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не собирается идти на продление срока своих полномочий. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. 4 июля страны НАТО согласовали продление полномочий Столтенберга до 1 октября 2024 года. «Да. Это мое последнее продление», — ответил Йенс Столтенберг на вопрос журналиста CNN. Продление полномочий Столтенберга еще на год было согласовано странами НАТО 4 июля. Позднее решение утвердили на саммите Североатлантического альянса, который прошел 11—12 июля в Вильнюсе. Столтенберг сохранил свой пост до 1 октября 2024 года. Это шестое продление его полномочий. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до конца конфликта. В НАТО не собираются соглашаться с территориальными уступками России со стороны Киева для вступления Украины в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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