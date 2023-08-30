19FortyFive: американцы потеряют интерес к Украине, как с войной во Вьетнаме

31 августа 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Поддержка Киева в конфликте с РФ становится непопулярна среди американцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США вскоре могут отвернуться от конфликта на Украине, как это было во время войны во Вьетнаме. Помощь Киеву становится все более непопулярной в американском обществе, написали в издании 19FortyFive. «История показывает, что американцы не поддерживают длительные обязательства. Так было и во время войны во Вьетнаме. Летом 1966 года общественное мнение отвернулось от этого конфликта», — написали в материале статьи. В издании подчеркнули, что украинский конфликт теряет свою популярность в США. США потерпели поражение в войне во Вьетнаме, из-за чего в 1969 году начался вывод американских войск из зоны конфликта. Годом ранее в стране начались массовые протесты против участия Штатов в военных действиях. Ранее в США прошел опрос, в результате которого выяснилось, что 55% американцев выступают против дополнительной помощи Киеву. Многие заявили, что американская сторона сделала достаточно для помощи Украине в конфликте, пишет MK.RU .

США вскоре могут отвернуться от конфликта на Украине, как это было во время войны во Вьетнаме. Помощь Киеву становится все более непопулярной в американском обществе, написали в издании 19FortyFive. «История показывает, что американцы не поддерживают длительные обязательства. Так было и во время войны во Вьетнаме. Летом 1966 года общественное мнение отвернулось от этого конфликта», — написали в материале статьи. В издании подчеркнули, что украинский конфликт теряет свою популярность в США. США потерпели поражение в войне во Вьетнаме, из-за чего в 1969 году начался вывод американских войск из зоны конфликта. Годом ранее в стране начались массовые протесты против участия Штатов в военных действиях. Ранее в США прошел опрос, в результате которого выяснилось, что 55% американцев выступают против дополнительной помощи Киеву. Многие заявили, что американская сторона сделала достаточно для помощи Украине в конфликте, пишет MK.RU.