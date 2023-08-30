30 августа 2023

19FortyFive: американцы потеряют интерес к Украине, как с войной во Вьетнаме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, сво, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
Поддержка Киева в конфликте с РФ становится непопулярна среди американцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США вскоре могут отвернуться от конфликта на Украине, как это было во время войны во Вьетнаме. Помощь Киеву становится все более непопулярной в американском обществе, написали в издании 19FortyFive.

«История показывает, что американцы не поддерживают длительные обязательства. Так было и во время войны во Вьетнаме. Летом 1966 года общественное мнение отвернулось от этого конфликта», — написали в материале статьи. В издании подчеркнули, что украинский конфликт теряет свою популярность в США.

США потерпели поражение в войне во Вьетнаме, из-за чего в 1969 году начался вывод американских войск из зоны конфликта. Годом ранее в стране начались массовые протесты против участия Штатов в военных действиях.

Ранее в США прошел опрос, в результате которого выяснилось, что 55% американцев выступают против дополнительной помощи Киеву. Многие заявили, что американская сторона сделала достаточно для помощи Украине в конфликте, пишет MK.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США вскоре могут отвернуться от конфликта на Украине, как это было во время войны во Вьетнаме. Помощь Киеву становится все более непопулярной в американском обществе, написали в издании 19FortyFive. «История показывает, что американцы не поддерживают длительные обязательства. Так было и во время войны во Вьетнаме. Летом 1966 года общественное мнение отвернулось от этого конфликта», — написали в материале статьи. В издании подчеркнули, что украинский конфликт теряет свою популярность в США. США потерпели поражение в войне во Вьетнаме, из-за чего в 1969 году начался вывод американских войск из зоны конфликта. Годом ранее в стране начались массовые протесты против участия Штатов в военных действиях. Ранее в США прошел опрос, в результате которого выяснилось, что 55% американцев выступают против дополнительной помощи Киеву. Многие заявили, что американская сторона сделала достаточно для помощи Украине в конфликте, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...