В России заменят игры FIFA и NHL на отечественные

Компания СМП ESports займется разработкой российских спортивных симуляторов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игровая приставка SONY PS5. Челябинск, sony playstation, джойстик, сони плейстэйшн, игровая приставка, консоль, ps5
В России хотят сделать аналоги FIFA и NHL Фото:

Компания СМП ESports, принадлежащая предпринимателю Борису Ротенбергу, намерена начать разработку футбольного и хоккейного симуляторов, наподобие FIFA и NHL. Об этом заявил гендиректор компании Георгий Гнутов.

«Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — рассказал Георгий Гнутов «Коммерсанту». Также источник, близкий к этому проекту, заявил, что компания планирует заменить иностранные спортивные симуляторы, самыми популярными из которых являются FIFA и NHL.

Ранее в принадлежавшей Ротенбергу студии «СМП Рэйсинг» заявили о разработке отечественного гоночного симулятора. Игру планируют сделать на основе движка Unity. По словам бывшего гендиректора Rutube Александра Моисеева, стоящего во главе проекта, для разработки потребуется порядка 300 специалистов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания СМП ESports, принадлежащая предпринимателю Борису Ротенбергу, намерена начать разработку футбольного и хоккейного симуляторов, наподобие FIFA и NHL. Об этом заявил гендиректор компании Георгий Гнутов. «Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — рассказал Георгий Гнутов «Коммерсанту». Также источник, близкий к этому проекту, заявил, что компания планирует заменить иностранные спортивные симуляторы, самыми популярными из которых являются FIFA и NHL. Ранее в принадлежавшей Ротенбергу студии «СМП Рэйсинг» заявили о разработке отечественного гоночного симулятора. Игру планируют сделать на основе движка Unity. По словам бывшего гендиректора Rutube Александра Моисеева, стоящего во главе проекта, для разработки потребуется порядка 300 специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...