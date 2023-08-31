В России заменят игры FIFA и NHL на отечественные

Компания СМП ESports займется разработкой российских спортивных симуляторов

31 августа 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

В России хотят сделать аналоги FIFA и NHL Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания СМП ESports, принадлежащая предпринимателю Борису Ротенбергу, намерена начать разработку футбольного и хоккейного симуляторов, наподобие FIFA и NHL. Об этом заявил гендиректор компании Георгий Гнутов. «Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — рассказал Георгий Гнутов « Коммерсанту ». Также источник, близкий к этому проекту, заявил, что компания планирует заменить иностранные спортивные симуляторы, самыми популярными из которых являются FIFA и NHL. Ранее в принадлежавшей Ротенбергу студии «СМП Рэйсинг» заявили о разработке отечественного гоночного симулятора. Игру планируют сделать на основе движка Unity. По словам бывшего гендиректора Rutube Александра Моисеева, стоящего во главе проекта, для разработки потребуется порядка 300 специалистов.

Компания СМП ESports, принадлежащая предпринимателю Борису Ротенбергу, намерена начать разработку футбольного и хоккейного симуляторов, наподобие FIFA и NHL. Об этом заявил гендиректор компании Георгий Гнутов. «Наша основная цель — создать команду разработчиков, которая не будет ограничиваться конкретными видами спорта, а сможет создавать любые игры на основе отечественного движка», — рассказал Георгий Гнутов «Коммерсанту». Также источник, близкий к этому проекту, заявил, что компания планирует заменить иностранные спортивные симуляторы, самыми популярными из которых являются FIFA и NHL. Ранее в принадлежавшей Ротенбергу студии «СМП Рэйсинг» заявили о разработке отечественного гоночного симулятора. Игру планируют сделать на основе движка Unity. По словам бывшего гендиректора Rutube Александра Моисеева, стоящего во главе проекта, для разработки потребуется порядка 300 специалистов.