В Перми дошкольники в сентябре займутся хоккеем

31 августа 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Пока льда нет, дети будут знакомиться с новым для них видом спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детских садах Пермского края занятия хоккеем возобновятся в сентябре. Пока погода не позволит залить катки, дети будут заниматься общей физподготовкой с элементами хоккея, пояснили в правительстве Прикамья. «С сентября в детских садах Прикамья снова начнутся занятия хоккеем. В течение трех месяцев, с сентября по ноябрь, дети будут знакомиться с новым для себя видом спорта, выполнять упражнения общей физической подготовки с элементами хоккея», — сообщает пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году, как говорят в минспорта, силы в хоккее попробовали более четырех тысяч ребят. В проекте «Детский сад хоккейных надежд» приняли участие дети из Перми, Чайковского, Красновишерского, Лысьвенского, Ординского, Краснокамского, Бардымского, Куединского, Губахинского муниципальных округов.

В детских садах Пермского края занятия хоккеем возобновятся в сентябре. Пока погода не позволит залить катки, дети будут заниматься общей физподготовкой с элементами хоккея, пояснили в правительстве Прикамья. «С сентября в детских садах Прикамья снова начнутся занятия хоккеем. В течение трех месяцев, с сентября по ноябрь, дети будут знакомиться с новым для себя видом спорта, выполнять упражнения общей физической подготовки с элементами хоккея», — сообщает пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году, как говорят в минспорта, силы в хоккее попробовали более четырех тысяч ребят. В проекте «Детский сад хоккейных надежд» приняли участие дети из Перми, Чайковского, Красновишерского, Лысьвенского, Ординского, Краснокамского, Бардымского, Куединского, Губахинского муниципальных округов.