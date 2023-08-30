30 августа 2023

В Перми дошкольники в сентябре займутся хоккеем

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, хоккей
Пока льда нет, дети будут знакомиться с новым для них видом спорта Фото:

В детских садах Пермского края занятия хоккеем возобновятся в сентябре. Пока погода не позволит залить катки, дети будут заниматься общей физподготовкой с элементами хоккея, пояснили в правительстве Прикамья.

«С сентября в детских садах Прикамья снова начнутся занятия хоккеем. В течение трех месяцев, с сентября по ноябрь, дети будут знакомиться с новым для себя видом спорта, выполнять упражнения общей физической подготовки с элементами хоккея», — сообщает пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

В 2022 году, как говорят в минспорта, силы в хоккее попробовали более четырех тысяч ребят. В проекте «Детский сад хоккейных надежд» приняли участие дети из Перми, Чайковского, Красновишерского, Лысьвенского, Ординского, Краснокамского, Бардымского, Куединского, Губахинского муниципальных округов.

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В детских садах Пермского края занятия хоккеем возобновятся в сентябре. Пока погода не позволит залить катки, дети будут заниматься общей физподготовкой с элементами хоккея, пояснили в правительстве Прикамья. «С сентября в детских садах Прикамья снова начнутся занятия хоккеем. В течение трех месяцев, с сентября по ноябрь, дети будут знакомиться с новым для себя видом спорта, выполнять упражнения общей физической подготовки с элементами хоккея», — сообщает пресс-служба правительства региона в соцсети «ВКонтакте». В 2022 году, как говорят в минспорта, силы в хоккее попробовали более четырех тысяч ребят. В проекте «Детский сад хоккейных надежд» приняли участие дети из Перми, Чайковского, Красновишерского, Лысьвенского, Ординского, Краснокамского, Бардымского, Куединского, Губахинского муниципальных округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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