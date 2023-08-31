Кремль: решение о включении Пушкина в ЕГЭ принимают специалисты

Кремль: решение о включении Пушкина и Гоголя в ЕГЭ принимают специалисты

31 августа 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение о включении или исключении русских классиков из заданий к ЕГЭ по литературе должны принимать специалисты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле переадресовали вопрос о включении или невключении в задания ЕГЭ по литературе тем, связанных с произведениями писателей и поэтов первой половины XIX века, в Минпросвещения. Это должны решать специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля на этот счет. «Это все-таки прерогатива Минпросвещения. Действительно, это должны определять специалисты, которые работаю в сфере образования», — пояснил Песков. Новость о возможном исключении произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других русских классиков из заданий к ЕГЭ по литераторе вызвала большой резонанс. В демоверсии тестов, которые будут использоваться в 2024 году, задания по ним отсутствуют. Минпросвещения дало разъяснения, опровергнув информацию. Согласно данным аналитического центра университета «Синергия», около 63% опрошенных поддержали исключение этих авторов из заданий к ЕГЭ.

В Кремле переадресовали вопрос о включении или невключении в задания ЕГЭ по литературе тем, связанных с произведениями писателей и поэтов первой половины XIX века, в Минпросвещения. Это должны решать специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля на этот счет. «Это все-таки прерогатива Минпросвещения. Действительно, это должны определять специалисты, которые работаю в сфере образования», — пояснил Песков. Новость о возможном исключении произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других русских классиков из заданий к ЕГЭ по литераторе вызвала большой резонанс. В демоверсии тестов, которые будут использоваться в 2024 году, задания по ним отсутствуют. Минпросвещения дало разъяснения, опровергнув информацию. Согласно данным аналитического центра университета «Синергия», около 63% опрошенных поддержали исключение этих авторов из заданий к ЕГЭ.