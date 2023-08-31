Кремль: решение о включении Пушкина в ЕГЭ принимают специалисты

Кремль: решение о включении Пушкина и Гоголя в ЕГЭ принимают специалисты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решение о включении или исключении русских классиков из заданий к ЕГЭ по литературе должны принимать специалисты Фото:

В Кремле переадресовали вопрос о включении или невключении в задания ЕГЭ по литературе тем, связанных с произведениями писателей и поэтов первой половины XIX века, в Минпросвещения. Это должны решать специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля на этот счет.

«Это все-таки прерогатива Минпросвещения. Действительно, это должны определять специалисты, которые работаю в сфере образования», — пояснил Песков.

Новость о возможном исключении произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других русских классиков из заданий к ЕГЭ по литераторе вызвала большой резонанс. В демоверсии тестов, которые будут использоваться в 2024 году, задания по ним отсутствуют. Минпросвещения дало разъяснения, опровергнув информацию. Согласно данным аналитического центра университета «Синергия», около 63% опрошенных поддержали исключение этих авторов из заданий к ЕГЭ.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле переадресовали вопрос о включении или невключении в задания ЕГЭ по литературе тем, связанных с произведениями писателей и поэтов первой половины XIX века, в Минпросвещения. Это должны решать специалисты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о позиции Кремля на этот счет. «Это все-таки прерогатива Минпросвещения. Действительно, это должны определять специалисты, которые работаю в сфере образования», — пояснил Песков. Новость о возможном исключении произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова и других русских классиков из заданий к ЕГЭ по литераторе вызвала большой резонанс. В демоверсии тестов, которые будут использоваться в 2024 году, задания по ним отсутствуют. Минпросвещения дало разъяснения, опровергнув информацию. Согласно данным аналитического центра университета «Синергия», около 63% опрошенных поддержали исключение этих авторов из заданий к ЕГЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...