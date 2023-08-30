Глава депздрава Сигидаев предложил курганцам дружбу в соцсети, но с одним условием. Скрин

31 августа 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Алексей Сигидаев не примет пользователей под фейковыми аккаунтами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев предложил курганцам добавляться в друзья в соцсети «ВКонтакте», отметив, что открыт для взаимодействия. При этом он подчеркнул, что не примет тех, кто хочет распространять сплетни и необоснованный негатив с несуществующих аккаунтов. «На этой странице я хочу видеть в лицо того человека, с кем общаюсь, с его настоящим именем и фамилией. Понимать, что он несет ответственность за свои слова. Такому человеку я отвечу всегда и максимально открыто. Если будет нужно, признаю свои ошибки и исправлю их. Тем же, кто хочет распространять сплетни, необоснованный негатив и при этом оставаться в тени под несуществующими аккаунтами, я отвечу так: не со мной и не здесь», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Глава депздрава отметил, что за клевету, например, в армии можно было пойти под суд. Он призвал курганцев добавляться в друзья, писать личные сообщения, комментировать посты, и поблагодарил за обратную связь. Ранее URA.RU писало, что директор курганского департамента Алексей Сигидаев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». При этом возможность комментировать посты и отправлять личные сообщения была ограничена для пользователей, не добавленных в друзья. На странице Сигидаев заявил о кризисе помощи онкобольным, объяснил массовую замену главврачей, а также упрекнул бывшего заместителя губернатора по социальной политике за программу закупки автомобилей «Лада Гранта» для больниц региона. скрин: страница Алексея Сигидаева во «ВКонтакте», https://vk.com/id817753284 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев предложил курганцам добавляться в друзья в соцсети «ВКонтакте», отметив, что открыт для взаимодействия. При этом он подчеркнул, что не примет тех, кто хочет распространять сплетни и необоснованный негатив с несуществующих аккаунтов. «На этой странице я хочу видеть в лицо того человека, с кем общаюсь, с его настоящим именем и фамилией. Понимать, что он несет ответственность за свои слова. Такому человеку я отвечу всегда и максимально открыто. Если будет нужно, признаю свои ошибки и исправлю их. Тем же, кто хочет распространять сплетни, необоснованный негатив и при этом оставаться в тени под несуществующими аккаунтами, я отвечу так: не со мной и не здесь», — написал Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». Глава депздрава отметил, что за клевету, например, в армии можно было пойти под суд. Он призвал курганцев добавляться в друзья, писать личные сообщения, комментировать посты, и поблагодарил за обратную связь. Ранее URA.RU писало, что директор курганского департамента Алексей Сигидаев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». При этом возможность комментировать посты и отправлять личные сообщения была ограничена для пользователей, не добавленных в друзья. На странице Сигидаев заявил о кризисе помощи онкобольным, объяснил массовую замену главврачей, а также упрекнул бывшего заместителя губернатора по социальной политике за программу закупки автомобилей «Лада Гранта» для больниц региона.