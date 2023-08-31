В Свердловской области вынесли приговор мужчине, который убил двух собутыльников

Свердловский областной суд назначил наказание жителю Ирбита Василию Бересневу в виде 13 лет лишения свободы за убийство двух мужчин во время совместного распития алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«В ходе рассмотрения в суде уголовного дела гособвинитель представил доказательства того, что в Ирбите 5 января 2023 года во время распития спиртного в квартире своего знакомого Береснев в ходе ссоры, сдавив руками шею, задушил приятеля хозяина квартиры. Дальше он нанес один удар ножом в область грудной клетки самому хозяину жилья, от чего тот скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении.
Мужчину осудили на 13 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строго режима с ограничением свободы на 1,5 года. Также с осужденного взыскан миллион рублей в счет родственников погибших. Приговор не вступил в законную силу.
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