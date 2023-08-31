В центре Кургана зафиксированы семибалльные пробки. Скрин

31 августа 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Пробки в Кургане по оценке сервиса «2ГИС» достигли семи баллов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на улице Гоголя в час-пик образовался затор. Информация об этом URA.RU стала известна благодаря сервису «2ГИС». «Пробка большая. От кинотеатра „Россия“ до гостиницы „Москва“. „2ГИС“ оценил пробку в семь баллов», — сообщил очевидец. Дорожные работы на данном участке не проводятся.



Курганцы, которым приходилось сталкиваться с пробками в городе, сетуют на то, что заторы от пяти баллов и выше связаны с многочисленными ремонтами магистральных сетей. Глава города Елена Ситникова, например, на вопрос о проблеме движения городского транспорта в Кургане отвечала, что с окончанием ремонта оно наладится.



Ранее URA.RU писало, что после открытия улицы Коли Мяготина для движения транспорта балл пробок не уменьшился. Тогда отрыли участок улицы от улицы Ленина до улицы Пролетарской. Машины встали в пробку в самом центре города Фото: скрин сервиса «2ГИС»

В Кургане на улице Гоголя в час-пик образовался затор. Информация об этом URA.RU стала известна благодаря сервису «2ГИС». «Пробка большая. От кинотеатра „Россия“ до гостиницы „Москва“. „2ГИС“ оценил пробку в семь баллов», — сообщил очевидец. Дорожные работы на данном участке не проводятся. Курганцы, которым приходилось сталкиваться с пробками в городе, сетуют на то, что заторы от пяти баллов и выше связаны с многочисленными ремонтами магистральных сетей. Глава города Елена Ситникова, например, на вопрос о проблеме движения городского транспорта в Кургане отвечала, что с окончанием ремонта оно наладится. Ранее URA.RU писало, что после открытия улицы Коли Мяготина для движения транспорта балл пробок не уменьшился. Тогда отрыли участок улицы от улицы Ленина до улицы Пролетарской.