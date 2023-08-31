В Екатеринбурге заменят десятки остановок

В Екатеринбурге заменят 62 остановочных навеса, большую часть которых установят до середины октября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«У нескольких комплексов изменятся конструкция сидений, размер боковых стекол и строение самого навеса так, чтобы лучше защитить горожан от непогоды. Некоторые из них оснастят табло, в режиме реального времени отражающими движение общественного транспорта, а также видеокамерами. Всего в Екатеринбурге смонтируют 62 новых остановочных навеса. Более 40 из них установят до середины октября», — сказано в сообщении.
Остановки преобразят во всех районах города. Некоторые уже можно увидеть на комплексах: «Центральная гостиница» (улица Розы Люксембург), «Ольховская» (улица Ольховская, 25), «Ольховская» (улица София Перовской, 83) и «Площадь Труда» (проспект Ленина).
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге изменится схема движения трамвайного маршрута № 13. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
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