Тюменская область в этом году полностью обеспечит свои потребности в зерне

В этом году в Тюменской области собрали 24 центнера зерна с гектара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области в этом году урожайность зерновых составила около 24 центнеров с гектара. Такого объема хватит, чтобы обеспечить потребности региона. Об этом заявил губернатор области Александр Моор.

«Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадей приблизилась к 24 центнерам с гектара. Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности», — передают слова Моора в пресс-службе правительства Тюменской области.

Губернатор региона посетил самое крупное в Юргинском районе сельхозпредприятие «Земля». В прошлом году урожайность зерна здесь составила 33,7 центнера с гектара. В этом году посевная площадь увеличилась на четыре тысячи гектаров.

Ранее тюменские аграрии заявляли, что урожайность зерна в регионе снизится примерно на 30%. Причиной этому стала небывалая жара.