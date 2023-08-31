Тюменская область в этом году полностью обеспечит свои потребности в зерне

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Открытие линии подготовки семенного материала с/х культур в аграрном НИЦ УрО РАН. Екатеринбург, зерно, зернохранилище
В этом году в Тюменской области собрали 24 центнера зерна с гектара Фото:

В Тюменской области в этом году урожайность зерновых составила около 24 центнеров с гектара. Такого объема хватит, чтобы обеспечить потребности региона. Об этом заявил губернатор области Александр Моор.

«Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадей приблизилась к 24 центнерам с гектара. Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности», — передают слова Моора в пресс-службе правительства Тюменской области.

Губернатор региона посетил самое крупное в Юргинском районе сельхозпредприятие «Земля». В прошлом году урожайность зерна здесь составила 33,7 центнера с гектара. В этом году посевная площадь увеличилась на четыре тысячи гектаров.

Ранее тюменские аграрии заявляли, что урожайность зерна в регионе снизится примерно на 30%. Причиной этому стала небывалая жара.

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В Тюменской области в этом году урожайность зерновых составила около 24 центнеров с гектара. Такого объема хватит, чтобы обеспечить потребности региона. Об этом заявил губернатор области Александр Моор. «Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадей приблизилась к 24 центнерам с гектара. Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности», — передают слова Моора в пресс-службе правительства Тюменской области. Губернатор региона посетил самое крупное в Юргинском районе сельхозпредприятие «Земля». В прошлом году урожайность зерна здесь составила 33,7 центнера с гектара. В этом году посевная площадь увеличилась на четыре тысячи гектаров. Ранее тюменские аграрии заявляли, что урожайность зерна в регионе снизится примерно на 30%. Причиной этому стала небывалая жара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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