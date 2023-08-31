Какие магазины откроются в пермских торговых центрах осенью

В Перми планируют открыть магазины российских, турецких и американских брендов

Новые магазины отроются в трех торговых центрах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Осенью в пермских торговых центрах появятся новые магазины одежды и обуви для детей и взрослых, а также отделы ювелирных украшений. Новые магазины откроются в ТРЦ «iMall Эспланада», ТРК «СпешиLove» и ТРЦ «Планета».

«В ТРЦ „iMall Эспланада“ в сентябре и октябре откроется магазин американского бренда US Polo, где будет представлена мужская и женская одежда и аксессуары, отделы мужской одежды Arka man и Antony Morato, магазин итальянской женской одежды Pinko и одежды от российского производителя Natali. Также под новым названием Pan Club откроется отдел ювелирных украшений Pandora», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Магазины зарубежных брендов также появятся в ТРК «СпешиLove». На третьем этаже готовится к открытию отдел итальянского бренда Lumberjack, где будет представлена женская и мужская одежда и обувь. На втором этаже начнет работу еще один обувной отдел, но уже американского бренда Nine west. Кроме того, к открытию готовится магазин турецкой одежды Koton. Он займет часть помещений ушедшего из России шведского бренда H&M. Все три магазина планируют открыть осенью.

В ТРЦ «Планета» на осень запланировано открытие магазина детской одежды City kids, и отделов женской одежды российских брендов — UNS и DECEPT MOD. Точные даты открытия в пресс-службе ТРЦ пока не сообщают.

Ранее в пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин «Стокманн». Отдел занял помещение бренда H&M.