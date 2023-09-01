Уральский эксперт Камельских раскрыл, как снять дешевое жилье в условиях ажиотажа

Агентство по недвижимости «Этажи»: чтобы снять жилье дешевле, нужно подбирать квартиру летом

01 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Также в съемном жилье можно отказаться от ненужной мебели, в которую закладывается цена, считает Камельских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ежегодно в Екатеринбурге в начале осени увеличивается спрос на аренду квартир, что приводит к росту стоимости съемного жилья. Представитель агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских поделился с корреспондентом URA.RU лайфхаками о том, как выгодно арендовать квартиру во время осеннего ажиотажа. «Если брать первый и самый оптимальный вариант, то подбирать квартиру нужно не в сентябре, а в мае или июне. Но тем, кто эту возможность упустил, стоит напомнить об арендодателях, которые готовы к лояльному торгу, если с ними заключать долгосрочный договор аренды. Как правило, он начинается от года», — сказал Иван Камельских. Второй немаловажный способ — это поиск менее ходовых квартир, которые отличаются хорошей транспортной логистикой. Стоит обратить внимание на количество пассажирских автобусов по нужному маршруту и наличие метро. Также эксперт по недвижимости добавил, что важно знать, какой трафик в час пик возле рассматриваемой локации. Третий фактор, о котором многие не задумываются, это мебелировка и техника в квартире. «Сделайте акцент только на базовых вещах, а остальное докупите позже — пускай это будут вещи, которые можно „положить под руку“ и в случае чего спокойно их перевезти. Иногда следует отказаться от удобств, дабы влезть в рамки бюджета», — отметил собеседник агентства. Также Иван Камельских напомнил, что традиционно пиковый сезон спроса на аренду наступает в середине августа и заканчивается в середине октября. На спрос влияет большое количество студентов, у которых начинается учебный год. «Из-за повышения ключевой ставки появились еще одни потребители, которые не успели по старым ипотечным ставкам купить жилье и ждут понижения. Это дополнительный спрос, и он сокращает объем предложения», — рассказал эксперт. Ранее URA.RU писало, что цены на квартиры в центре Екатеринбурга побили исторический рекорд. Средняя стоимость их квадратного метра достигла 150,4 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежегодно в Екатеринбурге в начале осени увеличивается спрос на аренду квартир, что приводит к росту стоимости съемного жилья. Представитель агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских поделился с корреспондентом URA.RU лайфхаками о том, как выгодно арендовать квартиру во время осеннего ажиотажа. «Если брать первый и самый оптимальный вариант, то подбирать квартиру нужно не в сентябре, а в мае или июне. Но тем, кто эту возможность упустил, стоит напомнить об арендодателях, которые готовы к лояльному торгу, если с ними заключать долгосрочный договор аренды. Как правило, он начинается от года», — сказал Иван Камельских. Второй немаловажный способ — это поиск менее ходовых квартир, которые отличаются хорошей транспортной логистикой. Стоит обратить внимание на количество пассажирских автобусов по нужному маршруту и наличие метро. Также эксперт по недвижимости добавил, что важно знать, какой трафик в час пик возле рассматриваемой локации. Третий фактор, о котором многие не задумываются, это мебелировка и техника в квартире. «Сделайте акцент только на базовых вещах, а остальное докупите позже — пускай это будут вещи, которые можно „положить под руку“ и в случае чего спокойно их перевезти. Иногда следует отказаться от удобств, дабы влезть в рамки бюджета», — отметил собеседник агентства. Также Иван Камельских напомнил, что традиционно пиковый сезон спроса на аренду наступает в середине августа и заканчивается в середине октября. На спрос влияет большое количество студентов, у которых начинается учебный год. «Из-за повышения ключевой ставки появились еще одни потребители, которые не успели по старым ипотечным ставкам купить жилье и ждут понижения. Это дополнительный спрос, и он сокращает объем предложения», — рассказал эксперт. Ранее URA.RU писало, что цены на квартиры в центре Екатеринбурга побили исторический рекорд. Средняя стоимость их квадратного метра достигла 150,4 тысяч рублей.