Российские солдаты из группировки «Восток» на южнодонецком направлении поразили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен при помощи артиллерии. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«Реактивной и ствольной артиллерией поражены пункт управления ВСУ в районе западнее Времевки <…>, опорный пункт со станцией спутниковой связи в районе Новодаровки и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ севернее Владимировки», — сказал Олег Чехов в разговоре с ТАСС. В ДНР бойцы группировки также уничтожили личный состав ВСУ в нескольких районах.
31 августа в ДНР в результате обстрела ВСУ погибли десять мирных жителей. На протяжении более месяца Киев пытается вернуть территории в районе сел Старомайорское и Урожайное. Они находятся на южнодонецком направлении.
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