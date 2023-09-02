Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ

Солдаты РФ из группировки «Восток» поразили три опорных пункта ВСУ в ДНР
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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Солдаты РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из группировки «Восток» на южнодонецком направлении поразили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен при помощи артиллерии. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Реактивной и ствольной артиллерией поражены пункт управления ВСУ в районе западнее Времевки <…>, опорный пункт со станцией спутниковой связи в районе Новодаровки и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ севернее Владимировки», — сказал Олег Чехов в разговоре с ТАСС. В ДНР бойцы группировки также уничтожили личный состав ВСУ в нескольких районах.

31 августа в ДНР в результате обстрела ВСУ погибли десять мирных жителей. На протяжении более месяца Киев пытается вернуть территории в районе сел Старомайорское и Урожайное. Они находятся на южнодонецком направлении.

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Российские солдаты из группировки «Восток» на южнодонецком направлении поразили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен при помощи артиллерии. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. «Реактивной и ствольной артиллерией поражены пункт управления ВСУ в районе западнее Времевки <…>, опорный пункт со станцией спутниковой связи в районе Новодаровки и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ севернее Владимировки», — сказал Олег Чехов в разговоре с ТАСС. В ДНР бойцы группировки также уничтожили личный состав ВСУ в нескольких районах. 31 августа в ДНР в результате обстрела ВСУ погибли десять мирных жителей. На протяжении более месяца Киев пытается вернуть территории в районе сел Старомайорское и Урожайное. Они находятся на южнодонецком направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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