Spiegel: украинцы надевают платья и платят тысячи евро, чтобы сбежать из страны

03 сентября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Украинских мужчин пытаются отловить на погранпунктах, отмечается в материале Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы избежать мобилизации, мужчины на Украине переодеваются в женщин и бегут из страны. Они платят перевозчикам несколько сотен тысяч евро. Однако не все покидают страну живыми, за всю историю нелегальных перевозок умерли 15 человек, передает немецкая газета Spiegel. «Некоторые мужчины пытаются сбежать с Украины в женской одежде. Многие предъявляют пограничникам поддельные документы: справки, которые идентифицируют их как негодных к военной службе, или свидетельства о рождении детей, которых нет. <… > Чтобы уехать из страны, мужчины платят специальным агентам около 13 тысяч евро», — говорится в материале Spiegel . Однако не всем удается покинуть Украину. Погранслужбы страны ежедневно отлавливают около 20 мужчин. За всю историю таких нелегальных перевозок погибли уже 15 человек, а добраться до заветной страны смогли 20 тысячам украинцев. Зачастую они бегут в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию или Польшу. Чтобы система нелегальных перевозок работала стабильно, на Украине возник черный рынок фальшивых документов и услуг по контрабанде. В нем участвуют не только «серые игроки», но и высокопоставленные чиновники украинского военного аппарата, отмечается в материале. Однако не у всех мужчин есть деньги, чтобы покинуть страну. Поэтому они создали группы в Telegram, где сообщают местонахождения сотрудников призывной комиссии. Такие группы работают почти по всей Украине. Офицеров, которые приглашают на службу, в чатах называют «Оливками» из-за цвета их формы. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ, который сузил список негодных к службе отклонений. В них вошли: ВИЧ, туберкулез, психические заболевания и другие. Это связано с тем, что Украина хочет привлечь в свою армию больше мужчин. За время контрнаступления страна не смогла достичь существенных успехов, отставляя на полях сражений тысячи убитых военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать мобилизации, мужчины на Украине переодеваются в женщин и бегут из страны. Они платят перевозчикам несколько сотен тысяч евро. Однако не все покидают страну живыми, за всю историю нелегальных перевозок умерли 15 человек, передает немецкая газета Spiegel. «Некоторые мужчины пытаются сбежать с Украины в женской одежде. Многие предъявляют пограничникам поддельные документы: справки, которые идентифицируют их как негодных к военной службе, или свидетельства о рождении детей, которых нет. <… > Чтобы уехать из страны, мужчины платят специальным агентам около 13 тысяч евро», — говорится в материале Spiegel. Однако не всем удается покинуть Украину. Погранслужбы страны ежедневно отлавливают около 20 мужчин. За всю историю таких нелегальных перевозок погибли уже 15 человек, а добраться до заветной страны смогли 20 тысячам украинцев. Зачастую они бегут в Румынию, Молдову, Венгрию, Словакию или Польшу. Чтобы система нелегальных перевозок работала стабильно, на Украине возник черный рынок фальшивых документов и услуг по контрабанде. В нем участвуют не только «серые игроки», но и высокопоставленные чиновники украинского военного аппарата, отмечается в материале. Однако не у всех мужчин есть деньги, чтобы покинуть страну. Поэтому они создали группы в Telegram, где сообщают местонахождения сотрудников призывной комиссии. Такие группы работают почти по всей Украине. Офицеров, которые приглашают на службу, в чатах называют «Оливками» из-за цвета их формы. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ, который сузил список негодных к службе отклонений. В них вошли: ВИЧ, туберкулез, психические заболевания и другие. Это связано с тем, что Украина хочет привлечь в свою армию больше мужчин. За время контрнаступления страна не смогла достичь существенных успехов, отставляя на полях сражений тысячи убитых военных.