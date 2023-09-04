Военнослужащего ВСУ приговорили к 22 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

04 сентября 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

В СК РФ сообщили, что боец ВСУ совершил расстрел мирного жителя Мариуполя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский военный Максим Овчаренко приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Украинский боец числился в разведывательном батальоне ВСУ. Его признали виновным в жестоком обращении с мирными жителями и в использовании во время вооруженного конфликта запрещенных средств и методов в убийстве. В СК РФ отметили, что 5 апреля 2022 года бойцы ВСУ задержали и доставили в административное здание гражданского жителя. Один из украинских командиров дал приказ Овчаренко и двум военным ВСУ совершить убийство мужчины. Украинские бойцы совершили несколько выстрелов в гражданского. Мужчина скончался от полученных травм. Ранее пресс-служба прокуратуры ДНР сообщила, что в регионе приговорили украинского бойца Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ. В Следственном комитете РФ также сообщили, что военнослужащий ВСУ был приговорен к 22 годам тюремного заключения.

Украинский военный Максим Овчаренко приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Украинский боец числился в разведывательном батальоне ВСУ. Его признали виновным в жестоком обращении с мирными жителями и в использовании во время вооруженного конфликта запрещенных средств и методов в убийстве. В СК РФ отметили, что 5 апреля 2022 года бойцы ВСУ задержали и доставили в административное здание гражданского жителя. Один из украинских командиров дал приказ Овчаренко и двум военным ВСУ совершить убийство мужчины. Украинские бойцы совершили несколько выстрелов в гражданского. Мужчина скончался от полученных травм. Ранее пресс-служба прокуратуры ДНР сообщила, что в регионе приговорили украинского бойца Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ. В Следственном комитете РФ также сообщили, что военнослужащий ВСУ был приговорен к 22 годам тюремного заключения.