Военнослужащего ВСУ приговорили к 22 годам колонии за расстрел жителя Мариуполя

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
В СК РФ сообщили, что боец ВСУ совершил расстрел мирного жителя Мариуполя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский военный Максим Овчаренко приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

Украинский боец числился в разведывательном батальоне ВСУ. Его признали виновным в жестоком обращении с мирными жителями и в использовании во время вооруженного конфликта запрещенных средств и методов в убийстве.

В СК РФ отметили, что 5 апреля 2022 года бойцы ВСУ задержали и доставили в административное здание гражданского жителя. Один из украинских командиров дал приказ Овчаренко и двум военным ВСУ совершить убийство мужчины. Украинские бойцы совершили несколько выстрелов в гражданского. Мужчина скончался от полученных травм.

Ранее пресс-служба прокуратуры ДНР сообщила, что в регионе приговорили украинского бойца Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ. В Следственном комитете РФ также сообщили, что военнослужащий ВСУ был приговорен к 22 годам тюремного заключения.

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Украинский военный Максим Овчаренко приговорен к 22 годам лишения свободы за расстрел жителя Мариуполя (ДНР). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. «Приговором суда Овчаренко назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано в telegram-канале ведомства. Украинский боец числился в разведывательном батальоне ВСУ. Его признали виновным в жестоком обращении с мирными жителями и в использовании во время вооруженного конфликта запрещенных средств и методов в убийстве. В СК РФ отметили, что 5 апреля 2022 года бойцы ВСУ задержали и доставили в административное здание гражданского жителя. Один из украинских командиров дал приказ Овчаренко и двум военным ВСУ совершить убийство мужчины. Украинские бойцы совершили несколько выстрелов в гражданского. Мужчина скончался от полученных травм. Ранее пресс-служба прокуратуры ДНР сообщила, что в регионе приговорили украинского бойца Василия Михайлова к 25 годам колонии за жестокое убийство жителя Мариуполя, передает РАПСИ. В Следственном комитете РФ также сообщили, что военнослужащий ВСУ был приговорен к 22 годам тюремного заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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