Курганские чиновники ложно обнадежили жителей шести домов, что они переедут в новые квартиры

Власти расселят из аварийных домов на 185 курганцев меньше, чем хотели

Сейчас до конца 2025 года в регионе из аварийных домов планируют переселить 3122 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области решили расселить на 185 жильцов шести многоквартирных домов меньше, чем планировали изначально. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Ожидаемые конечные результаты реализации. Площадь многоквартирных домов, которую планируется расселить, — 45 804,2 кв. м; количество переселенных жителей — 3122 человека», — указано в документе, который вносит изменение в постановление регионального правительства «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019—2025 годы».

В первой версии документа было указано, что к концу программу власти планируют расселить 3 307 человек. Расселенная площадь многоквартирных домов должна была составить 49 960 кв. м. При этом общий объем финансирования программы вырос с 2 239 900 000 рублей до 2 397 995 764 рублей.

В областном департаменте строительства URA.RU объяснили, что снижение площади связано с тем, что изначально в программу ошибочно были включены шесть многоквартирных домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, что противоречит ее условиям. Также из программы исключили пустующие помещения.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявлял, что многие уральские регионы готовы досрочно завершить программу по расселению людей из аварийного жилья. На 1 августа в УрФО в новое жилье переехали 70 тысяч человек. К концу 2025 года из аварийного жилья в округе должны переселить 90 тысяч человек.