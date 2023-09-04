В Ишимском районе продают придорожный комплекс за 15 миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ишимском районе (Тюменская область) продают придорожный комплекс за 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». За эту стоимость можно приобрести пятикомнатную квартиру в Тюмени.

«Продается придорожный комплекс в Ишимском районе. Он состоит из закусочной, мотеля, шиномонтажной мастерской, ангара. Его цена 15 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, земля в 0,6 гектар находится в личной собственности. Если будет отсутствовать свет, то можно будет воспользоваться дизельным генератором на 40 киловатт.

Ранее в Тюмени на аукцион был выставлен жилой гостевой дом. Он стоял 65 миллионов рублей. По словам продавца, на территории находятся три капитальных строения на участке в 30 соток.