04 сентября 2023

В Тюменской области продают придорожный комплекс по цене пятикомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды ПГТ Пойковский, придорожное кафе, кафе Авто-гриль
В Ишимском районе продают придорожный комплекс за 15 миллионов рублей Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) продают придорожный комплекс за 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». За эту стоимость можно приобрести пятикомнатную квартиру в Тюмени.

«Продается придорожный комплекс в Ишимском районе. Он состоит из закусочной, мотеля, шиномонтажной мастерской, ангара. Его цена 15 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, земля в 0,6 гектар находится в личной собственности. Если будет отсутствовать свет, то можно будет воспользоваться дизельным генератором на 40 киловатт.

Ранее в Тюмени на аукцион был выставлен жилой гостевой дом. Он стоял 65 миллионов рублей. По словам продавца, на территории находятся три капитальных строения на участке в 30 соток.

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В Ишимском районе (Тюменская область) продают придорожный комплекс за 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе «Авито». За эту стоимость можно приобрести пятикомнатную квартиру в Тюмени. «Продается придорожный комплекс в Ишимском районе. Он состоит из закусочной, мотеля, шиномонтажной мастерской, ангара. Его цена 15 миллионов рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, земля в 0,6 гектар находится в личной собственности. Если будет отсутствовать свет, то можно будет воспользоваться дизельным генератором на 40 киловатт. Ранее в Тюмени на аукцион был выставлен жилой гостевой дом. Он стоял 65 миллионов рублей. По словам продавца, на территории находятся три капитальных строения на участке в 30 соток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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