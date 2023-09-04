Пермские турфирмы начали предлагать трезвый отдых в Турции

05 сентября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

В начале октября пермяки могут отдохнуть без алкоголя в четырех отелях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермских туристических агентствах открыли продажи путевок в Турцию по системе «Все включено» без алкогольных напитков. Такие туры стоят в среднем на 5% дешевле. Отели с новой концепцией есть как на Анталийском, так и на Эгейском побережье Турции, рассказали URA.RU в пермской туристической компании «Солана». «На Анталийском побережье Турции есть несколько отелей с концепцией „Все включено“ без алкоголя. Отдых в октябре в трехзвездочном отеле на шесть ночей стоит 139,7 тысяч рублей, в пятизвездочном отеле — 158,8 тысяч рублей. Для сравнения — путевка в этот же отель, но с включенным алкоголем выйдет в 165,4 тысяч рублей. Также есть два предложения с проживанием в четырехзвездочных отелях. Отдых на семь ночей обойдется в 185,3 тысяч рублей и 236,8 тысяч рублей. Все цены рассчитаны на двоих взрослых. Вылет из Перми 3—6 октября», — рассказали в туристической компании «Солана» корреспонденту агентства. Что же касается отдыха без алкоголя на Эгейском побережье, там в начале октября есть места в двух отелях. В четырехзвездочном недельный тур на двоих стоит 149,7 тысяч рублей, в пятизвездочном — 243,4 тысячи рублей. Но на Эгейское побережье вылеты есть только из Москвы. В стоимость путевок входит перелет на чартерном рейсе, трансфер до отеля и обратно, проживание, питание по системе «Шведский стол» и медицинская туристическая страховка. Чтобы не перепутать отели с трезвой концепцией и стандартное «Все включено», в их описании указывают NON-ALCOHOLIC AI (без алкоголя) или AI+ (алкоголь включен). Эти обозначения могут помочь выбрать нужный отель на сайте при самостоятельном бронировании, отметили в «Солане». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермских туристических агентствах открыли продажи путевок в Турцию по системе «Все включено» без алкогольных напитков. Такие туры стоят в среднем на 5% дешевле. Отели с новой концепцией есть как на Анталийском, так и на Эгейском побережье Турции, рассказали URA.RU в пермской туристической компании «Солана». «На Анталийском побережье Турции есть несколько отелей с концепцией „Все включено“ без алкоголя. Отдых в октябре в трехзвездочном отеле на шесть ночей стоит 139,7 тысяч рублей, в пятизвездочном отеле — 158,8 тысяч рублей. Для сравнения — путевка в этот же отель, но с включенным алкоголем выйдет в 165,4 тысяч рублей. Также есть два предложения с проживанием в четырехзвездочных отелях. Отдых на семь ночей обойдется в 185,3 тысяч рублей и 236,8 тысяч рублей. Все цены рассчитаны на двоих взрослых. Вылет из Перми 3—6 октября», — рассказали в туристической компании «Солана» корреспонденту агентства. Что же касается отдыха без алкоголя на Эгейском побережье, там в начале октября есть места в двух отелях. В четырехзвездочном недельный тур на двоих стоит 149,7 тысяч рублей, в пятизвездочном — 243,4 тысячи рублей. Но на Эгейское побережье вылеты есть только из Москвы. В стоимость путевок входит перелет на чартерном рейсе, трансфер до отеля и обратно, проживание, питание по системе «Шведский стол» и медицинская туристическая страховка. Чтобы не перепутать отели с трезвой концепцией и стандартное «Все включено», в их описании указывают NON-ALCOHOLIC AI (без алкоголя) или AI+ (алкоголь включен). Эти обозначения могут помочь выбрать нужный отель на сайте при самостоятельном бронировании, отметили в «Солане».