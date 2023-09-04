В Перми сотрудники полиции открыли огонь по машине горожанина. Видео

05 сентября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Стражам порядка пришлось применить табельное оружие Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми для задержания водителя сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие. Пермяк проигнорировал требования полицейских об остановке и продолжил движение. Преследование авто горожанина стражи порядка начали на улице Цимлянской, говорится сайте ГУ МВД по региону. «Водитель ВАЗ-21113 не выполнил требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Сотрудниками ДПС было организовано преследование с включенными свето-звуковыми сигналами. После неоднократных требований об остановке сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем два прицельных выстрела по задним колесам автомобиля», — указано на сайте ведомства. Нарушителя удалось остановить. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В отношении пермяка составлено пять административных материалов, а его авто помещено на спецстоянку. В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет, автомобиль нарушителя получил механические повреждения, сообщает полицейский главк. В июне полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой за водителем «семерки», который нарушал правила дорожного движения. Злоумышленнику пришлось отбывать административный арест.

В Перми для задержания водителя сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие. Пермяк проигнорировал требования полицейских об остановке и продолжил движение. Преследование авто горожанина стражи порядка начали на улице Цимлянской, говорится сайте ГУ МВД по региону. «Водитель ВАЗ-21113 не выполнил требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Сотрудниками ДПС было организовано преследование с включенными свето-звуковыми сигналами. После неоднократных требований об остановке сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем два прицельных выстрела по задним колесам автомобиля», — указано на сайте ведомства. Нарушителя удалось остановить. Им оказался мужчина 1997 года рождения. В отношении пермяка составлено пять административных материалов, а его авто помещено на спецстоянку. В результате применения огнестрельного оружия пострадавших нет, автомобиль нарушителя получил механические повреждения, сообщает полицейский главк. В июне полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой за водителем «семерки», который нарушал правила дорожного движения. Злоумышленнику пришлось отбывать административный арест.