В США сообщили о неспособности Запада изменить ситуацию на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус: на Западе нет оружия, чтобы изменить ситуацию на Украине

05 сентября 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

По мнению американского генерала, на Украине нет единого оружия, способного переломить ход спецоперации Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не существует оружия, которое было бы способно изменить ход проведения спецоперации на Украине. Несмотря на это, странам Запада следует продолжать помогать ВСУ, заявил бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус. «Украина получила огромную помощь от США… Я бы хотел, что бы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16, и (принятие решения — ред.) по другим системам вооружения. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход [спецоперации]», — заявил Петреус в ходе Киевского форума безопасности, передает РИА Новости. Генерал выразил надежду о продолжении наступления ВСУ после паузы во время осеннего бездорожья. Киев получил одобрение лишь от Вашингтона для обучения своих пилотов, а также обещание о предстоящих поставках истребителей через несколько месяцев. При этом ряд западных аналитиков выступили с мнением, что истребители F-16 не помогут ВСУ в бою.

Не существует оружия, которое было бы способно изменить ход проведения спецоперации на Украине. Несмотря на это, странам Запада следует продолжать помогать ВСУ, заявил бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус. «Украина получила огромную помощь от США… Я бы хотел, что бы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16, и (принятие решения — ред.) по другим системам вооружения. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход [спецоперации]», — заявил Петреус в ходе Киевского форума безопасности, передает РИА Новости. Генерал выразил надежду о продолжении наступления ВСУ после паузы во время осеннего бездорожья. Киев получил одобрение лишь от Вашингтона для обучения своих пилотов, а также обещание о предстоящих поставках истребителей через несколько месяцев. При этом ряд западных аналитиков выступили с мнением, что истребители F-16 не помогут ВСУ в бою.