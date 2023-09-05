05 сентября 2023

Пермский край покинули свыше 29 тысяч человек

Сотни человек переехали из Пермского края в Удмуртию и Московскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители предпочитают Пермскому краю Удмуртию, Московскую и Тюменскую области Фото:

Число граждан, выбывших из Пермского края, превысило число прибывших. Такие данные приводятся сайте Пермьстата. По информации статведомства, за первое полугодие в регион приехало 27955 человек, а уехало — 29016.

«Миграционная ситуация за первое полугодие 2023 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократился и составил 1061 человек», — говорится в отчете Пермьстата.

Подавляющее большинство жителей (76%) переехало в другие регионы России. Наиболее популярными для постоянного места жительства стали «отдельные регионы Приволжского, Центрального, Уральского и Южного федеральных округов. Так, 223 человека переехали в Удмуртию, 199 и 168 человек — в Московскую и Тюменскую области, 151 человек выбрал для постоянного проживания Краснодарский край.

URA.RU рассказывало, что по итогам 2022 года Прикамье покинули 63 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом миграционный поток увеличился.

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Число граждан, выбывших из Пермского края, превысило число прибывших. Такие данные приводятся сайте Пермьстата. По информации статведомства, за первое полугодие в регион приехало 27955 человек, а уехало — 29016. «Миграционная ситуация за первое полугодие 2023 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократился и составил 1061 человек», — говорится в отчете Пермьстата. Подавляющее большинство жителей (76%) переехало в другие регионы России. Наиболее популярными для постоянного места жительства стали «отдельные регионы Приволжского, Центрального, Уральского и Южного федеральных округов. Так, 223 человека переехали в Удмуртию, 199 и 168 человек — в Московскую и Тюменскую области, 151 человек выбрал для постоянного проживания Краснодарский край. URA.RU рассказывало, что по итогам 2022 года Прикамье покинули 63 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом миграционный поток увеличился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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