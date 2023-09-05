Вернувшемуся в Пермь бойцу ЧВК «Вагнер» отказали в помиловании

06 сентября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Мужчине осталось отработать 108 часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяку Ивану Балабанову, который ушел на фронт в составе ЧВК «Вагнер», не отбыв наказание, отказали в помиловании. Мотовилихинский районный суд назначил мужчине 177 часов исправительных работ за то, что он не исполнил прошлое наказание и ушел в зону спецоперации. Инспекция ГУФСИН предложила Балабанову подать прошение о помиловании, но спустя полгода ответ он не получил. «Из инспекции ГУФСИН мне последние полтора месяца так и не звонили, помилование не приходило. Я доработаю эти оставшиеся часы, ну максимум за месяц выполню исправительные работы», — передает 59.ru слова Ивана Балабанова. На данный момент пермяку осталось отработать всего 108 часов исправительных работ. Ранее 30-летнего Ивана Балабанова задержали за драку и приговорили к 460 часам исправительных работ. Мужчина не отработал их до конца и отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Когда вернулся, обратился в ГУФСИН, чтобы решить вопрос с оставшимся наказанием. Сначала его уход на фронт восприняли как уклонение от исполнения наказания и просили через суд ужесточить наказание. Однако потом, наоборот, предложили подать прошение о помиловании.

Пермяку Ивану Балабанову, который ушел на фронт в составе ЧВК «Вагнер», не отбыв наказание, отказали в помиловании. Мотовилихинский районный суд назначил мужчине 177 часов исправительных работ за то, что он не исполнил прошлое наказание и ушел в зону спецоперации. Инспекция ГУФСИН предложила Балабанову подать прошение о помиловании, но спустя полгода ответ он не получил. «Из инспекции ГУФСИН мне последние полтора месяца так и не звонили, помилование не приходило. Я доработаю эти оставшиеся часы, ну максимум за месяц выполню исправительные работы», — передает 59.ru слова Ивана Балабанова. На данный момент пермяку осталось отработать всего 108 часов исправительных работ. Ранее 30-летнего Ивана Балабанова задержали за драку и приговорили к 460 часам исправительных работ. Мужчина не отработал их до конца и отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Когда вернулся, обратился в ГУФСИН, чтобы решить вопрос с оставшимся наказанием. Сначала его уход на фронт восприняли как уклонение от исполнения наказания и просили через суд ужесточить наказание. Однако потом, наоборот, предложили подать прошение о помиловании.