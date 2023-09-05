05 сентября 2023

Вернувшемуся в Пермь бойцу ЧВК «Вагнер» отказали в помиловании

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, символ  v, чвк вагнер, шеврон v, шеврон чвк вагнер
Мужчине осталось отработать 108 часов Фото:

Пермяку Ивану Балабанову, который ушел на фронт в составе ЧВК «Вагнер», не отбыв наказание, отказали в помиловании. Мотовилихинский районный суд назначил мужчине 177 часов исправительных работ за то, что он не исполнил прошлое наказание и ушел в зону спецоперации. Инспекция ГУФСИН предложила Балабанову подать прошение о помиловании, но спустя полгода ответ он не получил.

«Из инспекции ГУФСИН мне последние полтора месяца так и не звонили, помилование не приходило. Я доработаю эти оставшиеся часы, ну максимум за месяц выполню исправительные работы», — передает 59.ru слова Ивана Балабанова. На данный момент пермяку осталось отработать всего 108 часов исправительных работ.

Ранее 30-летнего Ивана Балабанова задержали за драку и приговорили к 460 часам исправительных работ. Мужчина не отработал их до конца и отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Когда вернулся, обратился в ГУФСИН, чтобы решить вопрос с оставшимся наказанием. Сначала его уход на фронт восприняли как уклонение от исполнения наказания и просили через суд ужесточить наказание. Однако потом, наоборот, предложили подать прошение о помиловании.

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Пермяку Ивану Балабанову, который ушел на фронт в составе ЧВК «Вагнер», не отбыв наказание, отказали в помиловании. Мотовилихинский районный суд назначил мужчине 177 часов исправительных работ за то, что он не исполнил прошлое наказание и ушел в зону спецоперации. Инспекция ГУФСИН предложила Балабанову подать прошение о помиловании, но спустя полгода ответ он не получил. «Из инспекции ГУФСИН мне последние полтора месяца так и не звонили, помилование не приходило. Я доработаю эти оставшиеся часы, ну максимум за месяц выполню исправительные работы», — передает 59.ru слова Ивана Балабанова. На данный момент пермяку осталось отработать всего 108 часов исправительных работ. Ранее 30-летнего Ивана Балабанова задержали за драку и приговорили к 460 часам исправительных работ. Мужчина не отработал их до конца и отправился в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Когда вернулся, обратился в ГУФСИН, чтобы решить вопрос с оставшимся наказанием. Сначала его уход на фронт восприняли как уклонение от исполнения наказания и просили через суд ужесточить наказание. Однако потом, наоборот, предложили подать прошение о помиловании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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