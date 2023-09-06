Министр Платонова обещала закончить ремонт здания Пермской оперы в 2023 году

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ВУЗы, виды города. Пермь, пермский театр оперы и балета
Реконструкцию фасада Пермской оперы произведут до конца года Фото:

Ремонт здания Пермского театра оперы и балета завершится в этом году. Такое заявление сделала министр культуры региона Алла Платонова.

«Абсолютно точно он будет завершен в этом году. На открытии сезона зрители уже проходили через обновленную входную группу. Скоро будут завершены все остальные строительные работы, в том числе подсветка здания», — сказала Платонова на пресс-конференции. Что касается сроков реконструкции фасада, то они сдвинулись с октября на конец года, уточнила министр, отвечая на вопросы журналистов.

Ремонт в оперном театре начался в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что зимой из-за работ на крыше и процесса замены окон в здании заметно похолодало. Зрителей просили одеваться на спектакли теплее. Говоря о новом здании театра, Алла Платонова, как и ранее губернатор Дмитрий Махонин, заверила, что в этом году будет закончен проект, который в последствии уйдет на госэкспертизу.

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Ремонт здания Пермского театра оперы и балета завершится в этом году. Такое заявление сделала министр культуры региона Алла Платонова. «Абсолютно точно он будет завершен в этом году. На открытии сезона зрители уже проходили через обновленную входную группу. Скоро будут завершены все остальные строительные работы, в том числе подсветка здания», — сказала Платонова на пресс-конференции. Что касается сроков реконструкции фасада, то они сдвинулись с октября на конец года, уточнила министр, отвечая на вопросы журналистов. Ремонт в оперном театре начался в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что зимой из-за работ на крыше и процесса замены окон в здании заметно похолодало. Зрителей просили одеваться на спектакли теплее. Говоря о новом здании театра, Алла Платонова, как и ранее губернатор Дмитрий Махонин, заверила, что в этом году будет закончен проект, который в последствии уйдет на госэкспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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