Министр Платонова обещала закончить ремонт здания Пермской оперы в 2023 году

06 сентября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Реконструкцию фасада Пермской оперы произведут до конца года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ремонт здания Пермского театра оперы и балета завершится в этом году. Такое заявление сделала министр культуры региона Алла Платонова. «Абсолютно точно он будет завершен в этом году. На открытии сезона зрители уже проходили через обновленную входную группу. Скоро будут завершены все остальные строительные работы, в том числе подсветка здания», — сказала Платонова на пресс-конференции. Что касается сроков реконструкции фасада, то они сдвинулись с октября на конец года, уточнила министр, отвечая на вопросы журналистов. Ремонт в оперном театре начался в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что зимой из-за работ на крыше и процесса замены окон в здании заметно похолодало. Зрителей просили одеваться на спектакли теплее. Говоря о новом здании театра, Алла Платонова, как и ранее губернатор Дмитрий Махонин, заверила, что в этом году будет закончен проект, который в последствии уйдет на госэкспертизу.

Ремонт здания Пермского театра оперы и балета завершится в этом году. Такое заявление сделала министр культуры региона Алла Платонова. «Абсолютно точно он будет завершен в этом году. На открытии сезона зрители уже проходили через обновленную входную группу. Скоро будут завершены все остальные строительные работы, в том числе подсветка здания», — сказала Платонова на пресс-конференции. Что касается сроков реконструкции фасада, то они сдвинулись с октября на конец года, уточнила министр, отвечая на вопросы журналистов. Ремонт в оперном театре начался в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что зимой из-за работ на крыше и процесса замены окон в здании заметно похолодало. Зрителей просили одеваться на спектакли теплее. Говоря о новом здании театра, Алла Платонова, как и ранее губернатор Дмитрий Махонин, заверила, что в этом году будет закончен проект, который в последствии уйдет на госэкспертизу.