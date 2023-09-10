Мэрии-должники рискуют оставить курганцев без отопления

Проблема с отоплением угрожает жителям трех округов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области некоторые жители Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов переживают, что они рискуют остаться зимой без отопления. Это связано с тем, что власти округов, задолжавшие за прошлую поставку, не могут найти предпринимателя, который привезет уголь. Об этом URA.RU рассказал местный житель.

«Результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на основании размещенных протоколов. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — указано на странице конкурса, который прошел в августе, на портале госзакупок. Теперь власти заново ищут поставщика.

По словам источника, жители переживают, что если власти не смогут найти поставщика, то людям придется искать где-то буржуйки, чтобы пережить зиму. За отопление всех трех округов отвечает лебяжьевское муниципальное предприятие «Теплотранс».

Участникам нового конкурса на поставку угля предлагают присылать заявку до 13 сентября. По контракту, начальная цена которого составляет 55 млн рублей, предприниматель обязан поставить 10 тысяч тонн угля. Ранее URA.RU направляло запрос по теме отопления в администрацию Лебяжьевского округа и областного правительства. Ответ не был получен.

В августе представителей «Теплотранс» обязали выплатить бизнесмену Светлане Поповой 30 млн рублей долга за уголь, поставленный в прошлом году. Для отопления ее организация поставила 12 тысяч тонн угля.