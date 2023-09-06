Пермякам предлагают новое направление для VIP отдыха

Пермские турфирмы открыли продажи путевок на Ямайку

07 сентября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Чтобы добраться до острова, нужно потратить два дня Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Пермские турфирмы начали предлагать пакетные туры на Ямайку. Но до острова туристам придется добираться самостоятельно. Отдых в стране регги и золотых пляжей обойдется пермякам от 118 тысяч рублей на двоих. «На данный момент открыты продажи туров без перелета на базе наземного обслуживания в страну тропических лесов, белоснежных пляжей, музыки в стиле регги, живописных гор и водопадов. Предлагается размещение как на западной и восточной части острова, так и на центральной. Стоимость тура с проживанием и питанием без перелета — от 118 тысяч рублей на двоих», — рассказали в пермской туристической компании «Солана» корреспонденту агентства. В стоимость самого дешевого тура входят проживание на десять ночей и завтраки. Также туристы могут выбрать отели с концепцией «Все включено». Средняя цена такого путешествия начинается от 197 тысяч рублей. Любителям отдыхать в престижных отелях придется заплатить от 311 тысяч рублей. Для путешествия на Ямайку не нужно оформлять визу. Но она понадобится, чтобы добраться до острова, так как придется лететь через Шенгенскую зону и США. При этом сама дорога не из легких, отмечают в турфирме. Из Перми до Ямайки придется добираться два дня и сделать четыре пересадки. Стоимость перелета начинается от 426 тысяч рублей. Ранее в Перми начали продавать трезвые туры в Турцию. Такие путевки дешевле, чем те, в которые включен алкоголь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские турфирмы начали предлагать пакетные туры на Ямайку. Но до острова туристам придется добираться самостоятельно. Отдых в стране регги и золотых пляжей обойдется пермякам от 118 тысяч рублей на двоих. «На данный момент открыты продажи туров без перелета на базе наземного обслуживания в страну тропических лесов, белоснежных пляжей, музыки в стиле регги, живописных гор и водопадов. Предлагается размещение как на западной и восточной части острова, так и на центральной. Стоимость тура с проживанием и питанием без перелета — от 118 тысяч рублей на двоих», — рассказали в пермской туристической компании «Солана» корреспонденту агентства. В стоимость самого дешевого тура входят проживание на десять ночей и завтраки. Также туристы могут выбрать отели с концепцией «Все включено». Средняя цена такого путешествия начинается от 197 тысяч рублей. Любителям отдыхать в престижных отелях придется заплатить от 311 тысяч рублей. Для путешествия на Ямайку не нужно оформлять визу. Но она понадобится, чтобы добраться до острова, так как придется лететь через Шенгенскую зону и США. При этом сама дорога не из легких, отмечают в турфирме. Из Перми до Ямайки придется добираться два дня и сделать четыре пересадки. Стоимость перелета начинается от 426 тысяч рублей. Ранее в Перми начали продавать трезвые туры в Турцию. Такие путевки дешевле, чем те, в которые включен алкоголь.