Водителя фуры задержали после смертельного ДТП с подростками-велосипедистами 07 сентября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 + В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Водителя фуры задержали после смертельной аварии с девочками-велосипедистками под Петербургом. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Водитель фуры допрошен и задержан в рамках возбужденного уголовного дела», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Там отмечают, что грузовик Scania, которым управлял 31-летний мужчина, числится за компанией «Неруд-Люкс», она предоставляет услуги по перевозкам. Ранее стало известно из-за ДТП со спортсменками перекрыли трассу «Скандинавия». После аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей). Глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов уточнял, что у тренера не было разрешения на выезд с несовершеннолетними на трассу. Водителя фуры задержали после смертельной аварии с девочками-велосипедистками под Петербургом. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Водитель фуры допрошен и задержан в рамках возбужденного уголовного дела», — пишет telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Там отмечают, что грузовик Scania, которым управлял 31-летний мужчина, числится за компанией «Неруд-Люкс», она предоставляет услуги по перевозкам. Ранее стало известно из-за ДТП со спортсменками перекрыли трассу «Скандинавия». После аварии было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей). Глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов уточнял, что у тренера не было разрешения на выезд с несовершеннолетними на трассу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям