В главном небоскребе Екатеринбурга продают 11 элитных квартир

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Виды города перед международной промышленной выставкой "ИННОПРОМ-2017". Екатеринбург, набережная исети, башня исеть, бц президент, ельцин центр, высотки, екатеринбург-сити
В башне «Исеть» продают 11 элитных квартир за десятки миллионов рублей Фото:

В самом высоком небоскребе Екатеринбурга — башне «Исеть» продают 11 элитных квартир. Минимальная площадь жилья — 92,3 квадратных метров. На объявления, размещенные на сайте «Авито», обратил внимание корреспондент URA.RU.

Всего в 209-метровом небоскребе 52 жилых этажа. На 13-м этаже выставили на продажу четыре квартиры стоимостью от 26,6 миллионов до 43,9 млн рублей. На 29 этаже одна «трешка» продается за 38 млн, на 32-м этаже — за 38,4 млн.

Еще две трехкомнатные квартиры продают на 34-м этаже — за 39,2 и 48,4 млн рублей, и одну — на 35 этаже (48,5 млн). Самое дорогое жилье находится на 44-м и 49 этажах. Это две четырехкомнатные квартиры стоимостью 63,5 млн и 129,8 млн рублей соответственно.

Один из жильцов поделился с URA.RU, что, вообще, пустует половина башни. В ней квартирами владеют в основном политики и бизнесмены.

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В самом высоком небоскребе Екатеринбурга — башне «Исеть» продают 11 элитных квартир. Минимальная площадь жилья — 92,3 квадратных метров. На объявления, размещенные на сайте «Авито», обратил внимание корреспондент URA.RU. Всего в 209-метровом небоскребе 52 жилых этажа. На 13-м этаже выставили на продажу четыре квартиры стоимостью от 26,6 миллионов до 43,9 млн рублей. На 29 этаже одна «трешка» продается за 38 млн, на 32-м этаже — за 38,4 млн. Еще две трехкомнатные квартиры продают на 34-м этаже — за 39,2 и 48,4 млн рублей, и одну — на 35 этаже (48,5 млн). Самое дорогое жилье находится на 44-м и 49 этажах. Это две четырехкомнатные квартиры стоимостью 63,5 млн и 129,8 млн рублей соответственно. Один из жильцов поделился с URA.RU, что, вообще, пустует половина башни. В ней квартирами владеют в основном политики и бизнесмены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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