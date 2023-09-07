В главном небоскребе Екатеринбурга продают 11 элитных квартир

07 сентября 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

В башне «Исеть» продают 11 элитных квартир за десятки миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В самом высоком небоскребе Екатеринбурга — башне «Исеть» продают 11 элитных квартир. Минимальная площадь жилья — 92,3 квадратных метров. На объявления, размещенные на сайте «Авито», обратил внимание корреспондент URA.RU. Всего в 209-метровом небоскребе 52 жилых этажа. На 13-м этаже выставили на продажу четыре квартиры стоимостью от 26,6 миллионов до 43,9 млн рублей. На 29 этаже одна «трешка» продается за 38 млн, на 32-м этаже — за 38,4 млн. Еще две трехкомнатные квартиры продают на 34-м этаже — за 39,2 и 48,4 млн рублей, и одну — на 35 этаже (48,5 млн). Самое дорогое жилье находится на 44-м и 49 этажах. Это две четырехкомнатные квартиры стоимостью 63,5 млн и 129,8 млн рублей соответственно. Один из жильцов поделился с URA.RU, что, вообще, пустует половина башни. В ней квартирами владеют в основном политики и бизнесмены.

В самом высоком небоскребе Екатеринбурга — башне «Исеть» продают 11 элитных квартир. Минимальная площадь жилья — 92,3 квадратных метров. На объявления, размещенные на сайте «Авито», обратил внимание корреспондент URA.RU. Всего в 209-метровом небоскребе 52 жилых этажа. На 13-м этаже выставили на продажу четыре квартиры стоимостью от 26,6 миллионов до 43,9 млн рублей. На 29 этаже одна «трешка» продается за 38 млн, на 32-м этаже — за 38,4 млн. Еще две трехкомнатные квартиры продают на 34-м этаже — за 39,2 и 48,4 млн рублей, и одну — на 35 этаже (48,5 млн). Самое дорогое жилье находится на 44-м и 49 этажах. Это две четырехкомнатные квартиры стоимостью 63,5 млн и 129,8 млн рублей соответственно. Один из жильцов поделился с URA.RU, что, вообще, пустует половина башни. В ней квартирами владеют в основном политики и бизнесмены.