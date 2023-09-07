Политолог вынес приговор Минобороны Украины после назначения Умерова

Политолог Асафов: коррумпированность является основной чертой киевского режима
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рустем Умеров. stock, stock, умеров рустем
Коррумпированный подход является единой конструкцией украинской власти, заявил Александр Асафов Фото:

Коррумпированность является характерной чертой Украины, она составляет основу действующей власти. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в связи с назначением нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

«Не успел Рустем Умеров занять пост главы Минобороны Украины, как на него уже собираются завести уголовное дело о коррупции. Ирония нового расследования еще и в том, что его предшественник Алексей Резников ушел в отставку как раз в разгар коррупционного скандала, где выступил в главной роли», — передает Пятый канал слова Асафова. Он отметил, что коррумпированный подход является единой конструкцией украинской власти и характерной черной киевского режима.

Верховная Рада Украины поддержала назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. После чего высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело, поскольку он, превышая свои служебные полномочия, скрывал некоторые факты хищения госимущества.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Коррумпированность является характерной чертой Украины, она составляет основу действующей власти. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в связи с назначением нового министра обороны Украины Рустема Умерова. «Не успел Рустем Умеров занять пост главы Минобороны Украины, как на него уже собираются завести уголовное дело о коррупции. Ирония нового расследования еще и в том, что его предшественник Алексей Резников ушел в отставку как раз в разгар коррупционного скандала, где выступил в главной роли», — передает Пятый канал слова Асафова. Он отметил, что коррумпированный подход является единой конструкцией украинской власти и характерной черной киевского режима. Верховная Рада Украины поддержала назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. После чего высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело, поскольку он, превышая свои служебные полномочия, скрывал некоторые факты хищения госимущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...