Коррумпированность является характерной чертой Украины, она составляет основу действующей власти. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в связи с назначением нового министра обороны Украины Рустема Умерова.
«Не успел Рустем Умеров занять пост главы Минобороны Украины, как на него уже собираются завести уголовное дело о коррупции. Ирония нового расследования еще и в том, что его предшественник Алексей Резников ушел в отставку как раз в разгар коррупционного скандала, где выступил в главной роли», — передает Пятый канал слова Асафова. Он отметил, что коррумпированный подход является единой конструкцией украинской власти и характерной черной киевского режима.
Верховная Рада Украины поддержала назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. После чего высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело, поскольку он, превышая свои служебные полномочия, скрывал некоторые факты хищения госимущества.
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