Политолог вынес приговор Минобороны Украины после назначения Умерова

Политолог Асафов: коррумпированность является основной чертой киевского режима

07 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Коррумпированный подход является единой конструкцией украинской власти, заявил Александр Асафов Фото: Официальный сайт президента Украины Коррумпированность является характерной чертой Украины, она составляет основу действующей власти. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в связи с назначением нового министра обороны Украины Рустема Умерова. «Не успел Рустем Умеров занять пост главы Минобороны Украины, как на него уже собираются завести уголовное дело о коррупции. Ирония нового расследования еще и в том, что его предшественник Алексей Резников ушел в отставку как раз в разгар коррупционного скандала, где выступил в главной роли», — передает Пятый канал слова Асафова. Он отметил, что коррумпированный подход является единой конструкцией украинской власти и характерной черной киевского режима. Верховная Рада Украины поддержала назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. После чего высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело, поскольку он, превышая свои служебные полномочия, скрывал некоторые факты хищения госимущества.

Коррумпированность является характерной чертой Украины, она составляет основу действующей власти. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в связи с назначением нового министра обороны Украины Рустема Умерова. «Не успел Рустем Умеров занять пост главы Минобороны Украины, как на него уже собираются завести уголовное дело о коррупции. Ирония нового расследования еще и в том, что его предшественник Алексей Резников ушел в отставку как раз в разгар коррупционного скандала, где выступил в главной роли», — передает Пятый канал слова Асафова. Он отметил, что коррумпированный подход является единой конструкцией украинской власти и характерной черной киевского режима. Верховная Рада Украины поддержала назначение Рустема Умерова на пост главы Министерства обороны страны 6 сентября. После чего высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело, поскольку он, превышая свои служебные полномочия, скрывал некоторые факты хищения госимущества.