07 сентября 2023

В Свердловской области пройдут массовые взрывы на карьере

ЕДДС: на карьере под Богдановичем пройдут массовые взрывные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Качканар. Подрыв горной породы на Северном карьере. КГОК, промышленный взрыв
Взрывные работы пройдут 8 сентября, сообщили в ЕДДС Богдановича (архивное фото) Фото:

На карьере Северо-Богдановичского месторождения известняков 8 сентября пройдут массовые взрывные работы. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Богдановича (Свердловская область).

«На карьере Северо-Богдановичского месторождения известняков на предприятии ООО „КСМ“, будут проводиться массовые взрывные работы. Мероприятия пройдут 8 сентября», — сообщили в ЕДДС Богдановича.

Разработка Северо-Богдановичского месторождения производится буровзрывной технологией. Местное сырье подходит для производства дорожного бетона, извести, продуктов гашения, щебня, бутового камня, строительства и дорожных работ.

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На карьере Северо-Богдановичского месторождения известняков 8 сентября пройдут массовые взрывные работы. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Богдановича (Свердловская область). «На карьере Северо-Богдановичского месторождения известняков на предприятии ООО „КСМ“, будут проводиться массовые взрывные работы. Мероприятия пройдут 8 сентября», — сообщили в ЕДДС Богдановича. Разработка Северо-Богдановичского месторождения производится буровзрывной технологией. Местное сырье подходит для производства дорожного бетона, извести, продуктов гашения, щебня, бутового камня, строительства и дорожных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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