В Свердловской области пройдут массовые взрывы на карьере

Взрывные работы пройдут 8 сентября, сообщили в ЕДДС Богдановича (архивное фото)
На карьере Северо-Богдановичского месторождения известняков 8 сентября пройдут массовые взрывные работы. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Богдановича (Свердловская область).
«На карьере Северо-Богдановичского месторождения известняков на предприятии ООО „КСМ“, будут проводиться массовые взрывные работы. Мероприятия пройдут 8 сентября», — сообщили в ЕДДС Богдановича.
Разработка Северо-Богдановичского месторождения производится буровзрывной технологией. Местное сырье подходит для производства дорожного бетона, извести, продуктов гашения, щебня, бутового камня, строительства и дорожных работ.
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