07 сентября 2023

Курганскую область захлестнет сильными дождями

В Курганской области с 9 по 13 сентября ожидаются сильные дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, непогода, дождь
На регион надвигаются сильные дожди Фото:

На территории Курганской области с 9 по 13 сентября ожидаются интенсивные и продолжительные дожди. Такой прогноз дает местный синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 9 по 13 сентября в Курганской области прогнозируются интенсивные и продолжительные дожди. Наиболее сильные осадки ожидаются в юго-западных районах региона (выпадет до 50 мм за 96 часов). Наиболее сильные дожди на юго-западе и юге области будут 9 сентября. В Кургане пик дождей прогнозируется ночью 10 сентября», — написал Илья Винштейн в своем блоге.

Ранее в регион пришли заморозки. По данным областного ЦГМС, они были отмечены ночью 6 и 7 сентября.

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На территории Курганской области с 9 по 13 сентября ожидаются интенсивные и продолжительные дожди. Такой прогноз дает местный синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 9 по 13 сентября в Курганской области прогнозируются интенсивные и продолжительные дожди. Наиболее сильные осадки ожидаются в юго-западных районах региона (выпадет до 50 мм за 96 часов). Наиболее сильные дожди на юго-западе и юге области будут 9 сентября. В Кургане пик дождей прогнозируется ночью 10 сентября», — написал Илья Винштейн в своем блоге. Ранее в регион пришли заморозки. По данным областного ЦГМС, они были отмечены ночью 6 и 7 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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