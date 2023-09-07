Курганскую область захлестнет сильными дождями

В Курганской области с 9 по 13 сентября ожидаются сильные дожди

На регион надвигаются сильные дожди Фото: Размик Закарян © URA.RU

На территории Курганской области с 9 по 13 сентября ожидаются интенсивные и продолжительные дожди. Такой прогноз дает местный синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 9 по 13 сентября в Курганской области прогнозируются интенсивные и продолжительные дожди. Наиболее сильные осадки ожидаются в юго-западных районах региона (выпадет до 50 мм за 96 часов). Наиболее сильные дожди на юго-западе и юге области будут 9 сентября. В Кургане пик дождей прогнозируется ночью 10 сентября», — написал Илья Винштейн в своем блоге.

Ранее в регион пришли заморозки. По данным областного ЦГМС, они были отмечены ночью 6 и 7 сентября.