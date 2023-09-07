07 сентября 2023

Премьер Сунак: Британия установит слежку за РФ в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак, stock
Разведка Британии будет реагировать на активность РФ в Черном море, заявил Риши Сунак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», — говорится в пресс-релизе. В материале, опубликованном офисом Сунака отмечается, что спецслужбы Британии будут «указывать России на тревожные признаки».

Ранее над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков. Их насчитывалось не менее пяти штук. Речь шла о двух самолетах НАТО Boeing E-3 Sentry. Затем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США, который много часов летал по петле над Черным морем.

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Великобритания установит слежку за действиями России в Черном море при помощи разведки. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. «Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», — говорится в пресс-релизе. В материале, опубликованном офисом Сунака отмечается, что спецслужбы Британии будут «указывать России на тревожные признаки». Ранее над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков. Их насчитывалось не менее пяти штук. Речь шла о двух самолетах НАТО Boeing E-3 Sentry. Затем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США, который много часов летал по петле над Черным морем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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