«Курганмашзавод» разрабатывает плавающую гаубицу

На КМЗ приступили к разработке плавающей гаубицы «Пат-С» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) запустил в разработку плавающую гаубицу «Пат-С» калибра 152 миллиметра. Об этом заявил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС оборонного предприятия Роман Хромов.

«Тема „Пат-С“ — это большой калибр и легкая масса. Изучая, как ведутся сейчас в зоне СВО бои и перемещение техники в рамках них, мы видим, что потребность в легкой машине с гаубицей калибра 152 миллиметра присутствует. Сейчас фактически по „Пат-С“ ведутся подготовительные работы. Идет сбор информации и ее анализ с целью подготовки проекта технического задания», — рассказал Хромов изданию РИА Новости.

152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С18 «Пат-С» изначально была разработана в 80-е годы в СССР на базе шасси БМП-3. По открытым данным, был выпущен только один опытный образец гаубицы. «Пат-С» является первой в мире крупнокалиберной гаубицей, которая способна преодолевать водные преграды на плаву своим ходом. «Так как машина разрабатывалась еще при СССР и под определенные требования заказчика, сейчас их нужно актуализировать. В частности, с точки зрения системы управления огнем», — отметил Хромов.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил Минобороны РФ новую партию БМП-3. Кроме того, в армию были отгружены бронемашины после капремонта. В комплектации идут бронеэкраны и решетки. Их производство с начала СВО увеличилось в 30 раз. Также сообщалось, что военный завод Кургана потратит миллиарды на переоснащение производства.