Пермский «Метафракс» заявил о проблемах при подготовке судебного разбирательства с Генпрокуратурой

В Перми стартовал суд о национализации АО «Метафракс Кемикалс»

Дело рассматривает пермский арбитраж Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу государства 100% акций «Метафракс Кемикалс». Дело рассматривает судья Татьяна Морозова. На суде представитель химпредприятия заявил, что ответчик получил недостаточно времени, чтобы подготовиться к судебному спору. В частности, предприятие не смогло получить в Госархиве материалы, которые доказывали бы законность приватизации АО.

«Уважаемый суд, необходимо обеспечить равные права сторон. Госархив нам не дает доступ к ним [материалам]. Нам регулярно отказывали, ссылаясь на то, что материалы находятся в пользовании других лиц. С учетом изложенного мы просим предоставить нам больше времени на сбор доказательств», — заявил представитель ответчика. Он также попросил суд истребовать для исследования 246 листов из Госархива, которые были предоставлены прокуратуре и касаются приватизации АО.

Представитель надзорного ведомства попросил суд отказать в ходатайстве. «Они просят не конкретные отчеты. Что они там собираются найти? Это попытка всячески затянуть судебный процесс», — отметил прокурор.

Генпрокуратура добивается передачи акций «Метафракс Кемикалс» в собственность государства. По мнению надзорного органа, химзавод, имеющий для страны стратегическое значение, был ранее приватизирован без согласия российского правительства.

В начале августа Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на имущество акционерного общества «Метафракс Кемикалс». Помимо этого, руководству химзавода запретили принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. Также был наложен арест на часть денежных средств, находящихся на счетах акционерного общества. Речь идет о деньгах, которые не предназначены для выплат зарплат и иных обязательных выплат. Почти одновременно в отношении управляющего всеми акциями пермского АО «Метафракс Кемикалс» было возбуждено уголовное дело. Впоследствии Арбитражный суд изменил часть обеспечительных мер. Предприятию разрешили выплачивать кредит «Газпромбанку» и сняли арест с активов завода, находящихся у банка в залоге.