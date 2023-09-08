Зеленский признал превосходство российской армии

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Владимир Зеленский признал, что РФ останавливает контрнаступление Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия останавливает контрнаступление с помощью истребителей. По его словам, РФ превосходит Киев в небе.

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — рассказал Зеленский. Его слова передает argumenti.ru. Украинский лидер попросил предоставить Киеву истребители, чтобы конкурировать с РФ.

Также Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву. По его словам, темпы боевых действий, введение санкций против России и отправка западного оружия Украине становятся ниже.

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия останавливает контрнаступление с помощью истребителей. По его словам, РФ превосходит Киев в небе. «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — рассказал Зеленский. Его слова передает argumenti.ru. Украинский лидер попросил предоставить Киеву истребители, чтобы конкурировать с РФ. Также Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву. По его словам, темпы боевых действий, введение санкций против России и отправка западного оружия Украине становятся ниже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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