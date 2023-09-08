Зеленский признал превосходство российской армии

Владимир Зеленский признал, что РФ останавливает контрнаступление Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия останавливает контрнаступление с помощью истребителей. По его словам, РФ превосходит Киев в небе.
«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — рассказал Зеленский. Его слова передает argumenti.ru. Украинский лидер попросил предоставить Киеву истребители, чтобы конкурировать с РФ.
Также Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву. По его словам, темпы боевых действий, введение санкций против России и отправка западного оружия Украине становятся ниже.
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