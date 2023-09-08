Зеленский признал превосходство российской армии 08 сентября 2023 в 22:28 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский признал, что РФ останавливает контрнаступление Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия останавливает контрнаступление с помощью истребителей. По его словам, РФ превосходит Киев в небе. «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — рассказал Зеленский. Его слова передает argumenti.ru. Украинский лидер попросил предоставить Киеву истребители, чтобы конкурировать с РФ. Также Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву. По его словам, темпы боевых действий, введение санкций против России и отправка западного оружия Украине становятся ниже. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия останавливает контрнаступление с помощью истребителей. По его словам, РФ превосходит Киев в небе. «Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление», — рассказал Зеленский. Его слова передает argumenti.ru. Украинский лидер попросил предоставить Киеву истребители, чтобы конкурировать с РФ. Также Зеленский признал замедление темпов боевых действий и поставок оружия Киеву. По его словам, темпы боевых действий, введение санкций против России и отправка западного оружия Украине становятся ниже. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям